Госдума обсудит законопроект о блокировке сайтов за отказ удалять порочащие сведения

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект, который позволяет судебным приставам ограничивать доступ к интернет-ресурсам за отказ удалять сведения, порочащие честь и достоинство гражданина или деловую репутацию юридического лица. Инициатива была внесена 2 апреля группой депутатов от фракции "Единая Россия" во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым

Как отмечают авторы, изменения направлены на повышение уровня исполнения предписаний, содержащих требования об удалении сведений, распространенных в интернете, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица.

В соответствии с действующим законодательством, такие сведения, которые оказались после их распространения доступными в интернете, могут быть удалены по его требованию. При этом разработчики указывают, что «специфика распространения информации в интернете требует наличия в законодательстве специальных механизмов для исполнения судебных решений, что является обеспечением реализации конституционных прав каждого на судебную защиту».

В связи с этим законодатели предлагают ввести нормы выполнения судебных предписаний по удалению указанных сведений в интернете: в частности, если ресурс, распространивший такую информацию, после требования суда не удалил ее, «судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа» к нему.

Парламентарии полагают, что реализация законопроекта будет способствовать защите прав и законных интересов лиц, чьи честь, достоинство и доброе имя потерпели ущерб в результате распространения не соответствующей действительности негативной информации.

При обсуждении документа на заседании профильного комитета представитель Федеральной службы судебных приставов Игорь Савенко сообщил, что в ведомстве «ожидают увеличения числа производств этой категории». Он объяснил «длительный процесс исполнения этой категории дел» тем, что «имеющийся инструментарий в виде штрафов, которые накладываются на физических и юридических лиц, к сожалению, недостаточно эффективен». По мнению Савенко, законопроект способствует созданию такого эффективного и оперативного механизма, который предусматривает возможность исполнения судебным приставом решений суда без участия самого разместившего порочащую информацию лица.