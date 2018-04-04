Таможня изъяла партию мускусных желез кабарги стоимостью 7,6 млн рублей в Приморье

"Крупную партию дериватов стоимостью 7,6 млн рублей изъяли сотрудники Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) у членов организованной преступной группы. Почти 5,5 кг желез 203 особей самца кабарги (применяются и для изготовления косметики, и в медицинских препаратах — прим. ТАСС) были подготовлены к нелегальному вывозу в Республику Корея", — сообщила Шичанина.

Она добавила, что задержанные консервировали железы двумя способами, часть была высушена, другая — заморожена. Нелегальный вывоз дериватов организовал 58-летний житель Владивостока, который привлек к делу родного брата. Совместно они приобрели у охотников Приморского края железы кабарги и готовили их к отправке за границу под видом продуктов питания.

"Первую партию дериватов, более трех килограммов, подельники передали члену экипажа судна для отправки контрабандой в Республику Корея. Однако моряк, осознав опасность соучастия в преступлении, в ходе таможенного и пограничного контроля при убытии судна из России добровольно выдал свертки с замороженными и высушенными железами кабарги таможенникам. Вторую партию товара весом 2,4 кг, подготовленную для нелегального вывоза из России, оперативники ДВОТ изъяли в ходе обыска в квартире одного из братьев", — рассказала пресс-секретарь.

Возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 226.1 УК РФ ("Попытка контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере организованной группой"). Уголовным кодексом РФ за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет и штраф до миллиона рублей.