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Сэм Смит мечтает о детях
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Сэм Смит мечтает о детях 

Попкорн News 48 минут назад
Фото: Попкорн News
Успешная карьера за плечами у Сэма Смита уже имеется, и вполне логично, что теперь музыкант налаживает личную жизнь; уже год 25-летний певец встречается со звездой сериала «13 причин почему» Брэндоном Флинном, а в новом интервью признался, что уже начал задумываться о детях.
Беседуя с The Sun, Сэм с юмором отметил: «Конечно, я хочу когда-нибудь стать отцом, это всегда была моя мечта, но следующий этап — хотя бы завести собаку».
Также Смит прокомментировал и свои текущие отношения с Флинном, рассказав, что они очень часто находятся вдали друг от друга из-за музыкальной карьеры Сэма — но, к счастью, Брэндон «понимает» этот образ жизни.
«Как и в любых отношениях, очень важно, чтобы твой партнер понимал твою жизнь», рассуждает Смит. «Мы — противоположности, но у нас есть немало похожего, и это приятно, когда рядом есть кто-то, кто понимает — особенно учитывая постоянные разъезды». попкорнnews
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