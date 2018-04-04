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Утяшева, Чащина, Мустафина и другие гимнастки показали свои самые красивые и сложные шпагаты
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Утяшева, Чащина, Мустафина и другие гимнастки показали свои самые красивые и сложные шпагаты 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Если ты до сих пор считаешь королевой шпагатов Анастасию Волочкову, забудь. Настоящими бриллиантами растяжки и грации являются гимнастки. Кажется, эти красавицы гнутся в любую сторону, а их тело совершенно не знает никаких преград. Они так широко улыбаются на показательных выступлениях, что со стороны может показаться, будто добиться таких результатов можно легко и непринужденно. Но, разумеется, это не так. За каждым красивым номером, который длится около трех минут, стоят многочасовые тренировки, боль, слезы, травмы и сотни потраченных нервных клеток.
Результат в спорте — кропотливая работа, но в итоге эта игра стоит свеч. Ты только посмотри на этих красавиц. Алина Кабаева, Ирина Чащина, Алия Мустафина, Светлана Хоркина, Ляйсан Утяшева, Дарья Дмитриева и другие гимнастки, даже завершив свою спортивную карьеру продолжают радовать мир своей пластикой и грацией. Мы собрали фотографии одних из самых красивых и сложных шпагатов, которые делают наши гимнастки. Показать шпагат в воздухе, на брусьях или же стоя — это результат двойной работы.
Листай нашу галерею и наслаждайся красотой российских гимнасток. Кстати, у многих из спортсменок есть свои школы, в которых они обучают растяжке, в том числе и взрослых. А у Утяшевой есть даже свой видеокурс, обучающий шпагату. Может, и ты вдохновишься от увиденного и попробуешь сесть на шпагат?
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Фото:Instagram, Global Look Press, Getty Images
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