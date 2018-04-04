Утяшева, Чащина, Мустафина и другие гимнастки показали свои самые красивые и сложные шпагаты

Если ты до сих пор считаешь королевой шпагатов Анастасию Волочкову , забудь. Настоящими бриллиантами растяжки и грации являются гимнастки. Кажется, эти красавицы гнутся в любую сторону, а их тело совершенно не знает никаких преград. Они так широко улыбаются на показательных выступлениях, что со стороны может показаться, будто добиться таких результатов можно легко и непринужденно. Но, разумеется, это не так. За каждым красивым номером, который длится около трех минут, стоят многочасовые тренировки, боль, слезы, травмы и сотни потраченных нервных клеток.

Листай нашу галерею и наслаждайся красотой российских гимнасток. Кстати, у многих из спортсменок есть свои школы, в которых они обучают растяжке, в том числе и взрослых. А у Утяшевой есть даже свой видеокурс, обучающий шпагату. Может, и ты вдохновишься от увиденного и попробуешь сесть на шпагат?

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Фото:Instagram, Global Look Press, Getty Images