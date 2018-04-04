«Вулверхэмптон» не смог обыграть «Халл Сити», «Астон Вилла» и «Фулхэм» победили

"Евро-Футбол.ру" рассказывает о наиболее интересных результатах среды в Чемпионшипе.

Протокол игры

Вулверхэмптон

Халл Сити

(1:0) Жота Диогу 18'

Запасные: Маршалл Дэвид • Мазух Онджей • Стюарт Кевин • Боуэн Джаррод

03 апреля. Стадион «Молинью».

"Вулверхэмптон" потерял очки в домашнем матче с «Халл Сити», сыграв вничью 2:2. В пятницу команда Нуну Эшпириту сыграет на выезде с «Кардифф Сити». Если валлийцы выиграют, то по потерянным очкам они сравняются с «волками». А ведь ещё недавно положение «Вулверхэмптона» на вершине казалось непоколебимым.

Протокол игры

Фулхэм

(1:0) Макдоналд Кевин 33'

Запасные: Лонерган Энди • Анита Вурнон • Цибицки Павел

03 апреля. Стадион «Крэйвен Коттедж» (Лондон).

"Фулхэм" уверенно обыграл в родных стенах «Лидс», забив по голу в каждом из таймов. «Дачники» сохраняют третью позицию, но не прочь побороться и за одну из двух прямых путёвок в Премьер-лигу.

Протокол игры

Рединг

(1:0) Бьярнасон Биркир 47'

Манноне Вито • Гантер Кристофер • Мур Лайам • Илори Тьягу • Блэкетт Тайлер • Бакуна Леандро • Эванс Джордж 65' (Келли Лайам (65') • Эдвардс Дэвид 17' 30' • Алуко Соне 73' (Мартин Крис (73') • Смит Сэм 46' (Клемент Пелле (46') • Бэрроу Моду

Запасные: Ван ден Берг Джоуи • Яаккола Ансси • Свифт Джон

03 апреля. Стадион «Вилла Парк» (Бирмингем).

"Астон Вилла" разгромила «Рединг», воспользовавшись во втором тайме ранним удалением в стане соперника. Бирмингемцы продолжают идти на четвёртой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа. До финиша остаётся шесть туров.