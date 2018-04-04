«Вулверхэмптон» не смог обыграть «Халл Сити», «Астон Вилла» и «Фулхэм» победили 

"Евро-Футбол.ру" рассказывает о наиболее интересных результатах среды в Чемпионшипе.
Протокол игры
Вулверхэмптон
Халл Сити
(1:0) Жота Диогу 18'
37' Мейлер Дэвид (1:1)
78' Беннетт Райан (1:2)
(2:2) Оскар Буур 83'
Радди Джон • Родерик Миранда 46' (Афобе Беник (46') • Коди Конор • Боли Вийи • Беннетт Райан • Н'Диайе Альфред 77' (Гиббс-Уайт Морган (77') • Саисс Ромен • Дуглас Барри • Кошта Элдер • Кавалейру Иван • Жота Диогу 70' (Оскар Буур (70')
Запасные: Батт Дэнни • Хаус Кортни • Бонатини Леонардо • Норрис Уилл
Макгрегор Аллан • Томори Фикайо 87' • Гектор Майкл • Макдональд Ангус • Кларк Макс • Эйна Ола • Мейлер Дэвид • Хенриксен Маркус • Кингсли Стивен 70' (Кэмпбелл Фрейзер (70' 79') • Тораль Хон 9' 61' (Ирвайн Джексон (61') • Нуха Дико 65' (Гросицки Камил (65')
Запасные: Маршалл Дэвид • Мазух Онджей • Стюарт Кевин • Боуэн Джаррод
03 апреля. Стадион «Молинью».
"Вулверхэмптон" потерял очки в домашнем матче с «Халл Сити», сыграв вничью 2:2. В пятницу команда Нуну Эшпириту сыграет на выезде с «Кардифф Сити». Если валлийцы выиграют, то по потерянным очкам они сравняются с «волками». А ведь ещё недавно положение «Вулверхэмптона» на вершине казалось непоколебимым.
Протокол игры
Фулхэм
(1:0) Макдоналд Кевин 33'
(2:0) Митрович Александр 63'
Беттинелли Маркус 68' • Фредерикс Райан • Рим Тим • Одуа Денис • Таргет Мэтт • Йохансен Стефан 78' • Макдоналд Кевин 69' 88' (Калаш Томаш (88') • Кэрни Том • Айте Флойд 67' (Норвуд Оливер (67') • Митрович Александр • Сесеньон Райан
Запасные: Баттон Дэвид • Кебано Нескенс • Пиазон Лукас • Кристи Сайрус • Камара Абубакар
Бейли Пикок-Фаррелл • Даллас Стюарт • Янссон Понтус 43' • Пеннингтон Мэттью • Берарди Гаэтано • Виейра Роналду • О'Кейн Юнан 23' (Филлипс Кэлвин (23' 90') • Эрнандес Пабло • Сайс Самуэль • Алиоски Эгзиян 72' (Грот Джей-Рой (72') • Экубан Калеб 72' (Ласогга Пьер-Мишель (72')
Запасные: Лонерган Энди • Анита Вурнон • Цибицки Павел
03 апреля. Стадион «Крэйвен Коттедж» (Лондон).
"Фулхэм" уверенно обыграл в родных стенах «Лидс», забив по голу в каждом из таймов. «Дачники» сохраняют третью позицию, но не прочь побороться и за одну из двух прямых путёвок в Премьер-лигу.
Протокол игры
Рединг
(1:0) Бьярнасон Биркир 47'
(2:0) Хурихан Конор 63'
(3:0) Хоган Скотт 70'
Джонстон Сэм • Эль-Мухамади Ахмед • Честер Джеймс • Терри Джон • Тейлор Нил • Бьярнасон Биркир • Снодграсс Роберт 67' (Онома Джошуа (67') • Хурихан Конор • Грилиш Джек 75' (Уилан Гленн (75') • Адома Альберт 66' (Коджия Жонатан (66') • Хоган Скотт
Запасные: Единак Майл • Граббан Льюис • Лэнсбери Генри • Банн Марк
Манноне Вито • Гантер Кристофер • Мур Лайам • Илори Тьягу • Блэкетт Тайлер • Бакуна Леандро • Эванс Джордж 65' (Келли Лайам (65') • Эдвардс Дэвид 17' 30' • Алуко Соне 73' (Мартин Крис (73') • Смит Сэм 46' (Клемент Пелле (46') • Бэрроу Моду
Запасные: Ван ден Берг Джоуи • Яаккола Ансси • Свифт Джон
03 апреля. Стадион «Вилла Парк» (Бирмингем).
"Астон Вилла" разгромила «Рединг», воспользовавшись во втором тайме ранним удалением в стане соперника. Бирмингемцы продолжают идти на четвёртой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа. До финиша остаётся шесть туров.