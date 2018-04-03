Где приземлиться «Ласточке» в Москве — решают активные граждане

Нужна ли дополнительная остановка на пути следования поезда-экспресса «Ласточка», связывающего центр столицы и Зеленоград, и где ее расположить? Ответы на эти вопросы дадут горожане в проекте «Активный гражданин».

Уже почти три года скоростные поезда нового поколения «Ласточка» позволяют добраться из центра столицы до Зеленограда (40 км) за 25-35 минут. По этому маршруту ежедневно передвигаются сотни тысяч пассажиров. Экспрессы на участке Москва — Крюково (Зеленоград) идут от Ленинградского вокзала с остановками в Химках и Сходне.

В проекте «Активный гражданин» началось новое голосование. Горожанам предлагается ответить на вопрос, нужна ли дополнительная остановка по пути следования экспресса «Ласточка», и решить, где именно должен останавливаться поезд. Дополнительная остановка сделает более удобной для пассажиров пересадку на другой транспорт: все варианты размещения предполагают близость к большим транспортным развязкам с пересадками на другие станции или другие транспортные системы (метрополитен, железнодорожные станции других направлений). На выбор предлагается несколько вариантов ответа: на платформе Рижская (пересадка на одноименную станцию метрополитена и платформу Ржевская Курского, Рижского и Белорусского направлений); на платформе Останкино (пересадка на станцию метрополитена «Бутырская»); на платформе Петровско-Разумовское (пересадка на станции Петровско-Разумовская Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровский линий). А может быть, новые остановки не нужны, ведь это хоть и незначительно, но увеличит время в пути? Этот вопрос предлагается решить самим пассажирам.

В проекте «Активный гражданин» часто обсуждаются темы общественного транспорта, ведь они касаются всех жителей столичного мегаполиса. Так, весной 2015 года активные граждане проголосовали за оборудование пригородных электричек точками доступа к Wi-Fi, и сейчас беспроводная сеть есть почти на всех направлениях Московской железной дороги. В декабре 2017 года активные граждане решали, как назвать Третий пересадочный контур московского метро. По результатам голосования запущенный в столичной подземке в феврале 2018 года участок от станции «Петровский парк» до станции «Деловой центр» получил название «Большая кольцевая линия».

Справка:

Экспрессы «Ласточка» на участке Москва — Крюково (Зеленоград) идут от Ленинградского вокзала и останавливаются в Химках и Сходне. Поезда, следующие до Твери , также останавливаются в Клину Солнечногорске . Время поездки от Ленинградского вокзала до Крюкова на «Ласточке» составляет в среднем 35 минут, что почти в два раза меньше, чем в традиционных электричках (57 минут). Интервал движения поездов составляет около семи минут в час пик. По рабочим дням здесь курсируют 40 пар экспрессов. Перевозку по этому направлению осуществляет Московско-Тверская пригородная пассажирская компания.

Максимальная скорость электропоезда «Ласточка» ( Siemens Desiro, производства ООО «Уральские локомотивы») — 160 километров в час. По сравнению с традиционными электричками «Ласточка» отличается большей вместимостью. На Октябрьской железной дороге курсируют составы из 10 вагонов на 2544 места, из них 772 сидячих и 1772 стоячих. В обычной электричке из 10 вагонов общее количество мест примерно в 1,65 раза меньше (1540 мест, в том числе 590 — для сидения и 950 стоячих).

Оборудование располагается в подвагонном пространстве и на крыше электропоезда, поэтому внутренний объем экспрессов максимально используется для пассажиров и обслуживающего персонала. Кроме мест, в вагонах есть многофункциональные зоны с багажными полками и откидными сиденьями.

В головных вагонах установлены санузлы с биотуалетами (по одному на головной вагон). Экспрессы адаптированы для маломобильных категорий граждан: имеются откидные рампы для установки инвалидных колясок (четыре штуки на пятивагонный состав). Биотуалеты оснащены специальным оборудованием для людей с ограниченными возможностями.

Мнение экспертов:

Из всех этих вариантов один единственный будет пользоваться невероятной популярностью — это Петровско-Разумовское. Куча народа сейчас просто не ездит на «Ласточках» только потому, что они не останавливаются на Петровско-Разумовском. Из обычной электрички на этой станции, как правило, выходит половина пассажиров. У меня один знакомый из Зеленограда добирался до «Чеховской» именно через Петровско-Разумовское и говорил, что так быстрее, и проезд дешевле выходит.

Александр Чекмарев , руководитель направления «Общественный транспорт» экспертного центра Probok.net Прежде всего, следует отметить, что из всех перечисленных вариантов физически реально назначить остановку только в Останкино и на Рижской, потому что это единственные два остановочных пункта, где присутствует платформа на третьем и четвертом главных путях, по которым курсируют «Ласточки». На Петровско-Разумовском платформы по путям следования не существует, поэтому, соответственно, остановку там назначить нельзя. Из вариантов Останкино и Рижская, конечно же, лидирует вариант Рижской. Во-первых, там удобная пересадка на метро, она короче, чем в Останкино, во-вторых, Рижская — довольно большой пересадочный узел между несколькими десятками маршрутов наземного транспорта, которые курсируют по проспекту Мира, по Третьему транспортном кольцу и в сторону центра города. Плюс ко всему, Рижская — это пересадка на платформу Ржевская, через которую уже в ближайшее время пройдет один из двух Московских центральных диаметров. Из всех представленных вариантов Рижская — лучше всего. Хотя, если рассуждать глобально, то в принципе, можно сделать остановку и на Рижской, и в Останкино. Учитывая, что это уже зона в черте города, нет никакой проблемы в том, чтобы назначить остановки и там, и там, потому что есть такая возможность, это не сильно увеличит время в пути, зато повысит привлекательность для пассажиров.

Мое мнение, что новую остановку надо делать рядом с открывшейся станцией метро «Ховрино», она же и находится рядом с железной дорогой (там перегон между станциями «Ховрино» и «Левобережная» и планируется остановка «Ховрино-2»). И вообще по генплану там предусмотрен ТПУ, поэтому я очень удивлен, что нет такого варианта. А из предложенных вариантов я бы выбрал Петровско-Разумовское, потому что там соединяются две линии метро, и это обеспечит максимальную пересадку. Из всех предложенных остановок Петровско-Разумовское наиболее важна.

Лидия Тыщенко, жительница Зеленограда, участница проекта «Активный гражданин»

Мой выбор будет между пересадкой на Рижской и вариантом с Петровско-Разумовсимк. Первый вариант мне нравится тем, что Рижской я часто пользуюсь. А когда едем в гости без машины, то как раз на Рижской пересаживаемся на электричку, пересадка там, в принципе, удобная. А вариант с Петровско-Разумовским мне нравится тем, что через Петровско-Разумовское быстрее добираться до центра, чем ехать до «Комсомольской» — большая потеря времени идет.

Михаил Акуличев, житель Зеленограда, участник проекта «Активный гражданин»

«Ласточкой» я езжу регулярно, в среднем раза три в месяц. Я думаю, что остановка нужна на Петровско-Разумовском. Мне было бы это удобно, так как я часто пользуюсь этой станцией.

Юлия Тютюкина, жительница Зеленограда, участница проекта «Активный гражданин»

Я думаю, дополнительную остановку можно не делать, доезжаешь до «Комсомольской» и сразу оказываешься на Кольцевой линии метрополитена, фактически в центре Москвы. Мне кажется, гораздо удобнее добираться до Кольцевой, чем где-то делать пересадку. Потому что любая пересадка займет дополнительное время (выход на улицу, переход) — суммарно это выйдет дольше, чем напрямую доехать до конечной и спуститься в метро.