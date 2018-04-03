Сергей Прокудин-Горский: главный фотограф Империи

Благодаря его работам Россия прошлого стала ближе, понятней и роднее. Не верится, что фотографиям этим — сто и больше лет, смотрятся они так, словно сделаны вчера.

Вагон-лаборатория, «Форд» для поездок по горам и другие привилегии Прокудина-Горского

Прокудин-Горский у реки в Грузии

Представив идею своего грандиозного проекта Николаю II , Прокудин-Горский получил от монарха не просто «спасибо», а вполне реальную помощь. Для путешествий по России фотографу был предоставлен специально оборудованный железнодорожный вагон, служивший одновременно и транспортным средством, и гостиничным номером, и оснащенной всем необходимым фотолабораторией, в которой можно было проявлять и печатать сделанные за день снимки.

Для работы на водных путях Николай II выделил Прокудину небольшой пароход и моторную лодку; для удобства передвижения в районе Уральских гор и за ними — в задачу Прокудина входила съемка всех территорий Российской империи — автомобиль Ford; для беспрепятственного проникновения в места, где не помогут ни вагон, ни пароход, ни редкий по тем временам немецкий автомобиль — царский документ, предписывающий чиновникам помогать предъявителю всем, чем возможно.

Несмотря на то, что непосредственно съемочный процесс Прокудин-Горский оплачивал из своего кармана, царская помощь все же принесла проекту ощутимую пользу.

География «Коллекции достопримечательностей»

Собор Святого Николая в Можайске

Благодаря царскому «гранту» географию «Коллекции достопримечательностей» можно считать выдающейся. Вот как очертил ее сам автор:

«ОБСЛУЖЕНЫ БЫЛИ:

Мариинский водный путь.

Урал в отношении промыслов.

Вся река Чусовая от истока.

Волга от истока до Нижнего-Новгорода.

Памятники, связанные с 300-летием Дома Романовых.

Кавказ и Дагестанская область.

Мунгальская степь.

Местности, связанные с воспоминаниями о 1812 годе (Отечественная война).

Мурманский железнодорожный путь.

Кроме того есть много снимков Финляндии , Малороссии и красивых эффектов природы…»

Фото-энциклопедия русской жизни

Кавказ. Группа гречанок на сборе чая Прокудин снимал около 4 лет и закончил проект к 1913 году. Всего 14 альбомов, к которым в 1916 году добавился еще один — «Мурманская железная дорога».

Чего только нет на этих фотографиях — с них смотрят на нас как две капли воды похожие друг на друга бородатые матросы русского парохода «Шексна» и безымянные туркмены, только что навьючившие своих верблюдов мешками с хлопком; пассажиры дрезины, едущей по Олонецкой железной дороге и молодые крестьянки из далекой деревушки под Вологдой ; устроившие привал в степи усталые кочевники-киргизы и одетые в немыслимые халаты бухарские чиновники; реки и мосты; церковные иконостасы и чайные плантации; крепостные валы и астрономические обсерватории. Глядя на все это трудно поверить, что такие яркие, дышащие настоящей, подлинной жизнью цветные снимки могли быть сделаны сотню лет назад, однако факт остается фактом.

Фотография первообраза Смоленской иконы Божией Матери

По преданию, первообраз знаменитой Смоленской иконы Божией Матери был написан евангелистом Лукой при жизни Пресвятой Девы Марии, то есть, до 45 года нашей эры. Свое «русское» название образ получил в 1101 году, когда Владимир Мономах поместил чудотворную икону в выстроенный специально для нее Успенский собор в Смоленске. Первообраз иконы хранился в соборе вплоть до 1941 года и исчез оттуда после захвата города немецкими войсками. Сегодня в Успенском соборе Смоленска хранится список чудотворной иконы, сделанный в XVI веке.

А единственный фотографический снимок первообраза Смоленской иконы кисти евангелиста Луки был сделан — совершенно верно — Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским в рамках его визита в Смоленск в 1912 году.

Неудачная съемка солнечного затмения и что из этого вышло

На фото — наблюдение за солнечным затмением в январе 1907 года.

В 1907 году Прокудин-Горский впервые посетил Туркестан. Целью поездки была съемка полного солнечного затмения, случившегося 14 января. Из-за сильной облачности и специфических погодных условий сделать качественной фотографии так и не удалось, однако в рамках этого путешествия Прокудин-Горский сумел сфотографировать импровизированную астрономическую обсерваторию, организованную на открытом воздухе в горах Тянь-Шаня специально для наблюдения за затмением, а также сделать немало цветных фотографий Самарканда и Бухары.

Ницца . Работа с братьями Люмьер

Прокудин-Горский, ученик русского химика Менделеева и немецкого фотографа-изобретателя Адольфа Мите, с 1922 года начинает сотрудничать с родоначальниками кино — братьями Огюстом и Луи Жаном Люмьер. Известно, что за два года до начала этого сотрудничества Прокудин получил патент на «фотоаппарат для цветной кинематографии», и именно цветная киносъемка стала предметом, в равной степени интересовавшим всех троих. Этот период в жизни фотографа — в те годы он жил в Ницце — отмечен также просветительской деятельностью, направленной на популяризацию цветной фотографии.

Ницца. Работа с братьями Люмьер

Рыболов на р. Исети