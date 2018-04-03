В Головинском районе в весенне-летний период 2018 года будут проведены работы по расширению 76 контейнерных площадок

На территории Головинского района города Москвы в соответствии с поручением Комплекса городского хозяйства в весенне-летний период 2018 года будут выполнены работы по расширению 76 контейнерных площадок.

Данные работы будут выполнены для удобства жителей с целью установки новых контейнеров.

Дополнительно по адресам:

— Солнечногорская ул., д. 17;

— Солнечногорская ул., д. 22;

Автомоторная ул., д. 3, корп. 2 будут выполнены работы по строительству трех новых бункерных площадок.

Стоит отметить, что в апреле 2018 года в рамках месячника по благоустройству будет осуществлен обход всех вышеуказанных площадок. При необходимости будут проведены работы по окраске и замене поврежденных контейнеров на новые.