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В Головинском районе в весенне-летний период 2018 года будут проведены работы по расширению 76 контейнерных площадок
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В Головинском районе в весенне-летний период 2018 года будут проведены работы по расширению 76 контейнерных площадок 

Префектура САО города Москвы 37 минут назад
Фото: Префектура САО города Москвы
На территории Головинского района города Москвы в соответствии с поручением Комплекса городского хозяйства в весенне-летний период 2018 года будут выполнены работы по расширению 76 контейнерных площадок.
Данные работы будут выполнены для удобства жителей с целью установки новых контейнеров.
Дополнительно по адресам:
— Солнечногорская ул., д. 17;
— Солнечногорская ул., д. 22;
Автомоторная ул., д. 3, корп. 2  будут выполнены работы по строительству трех новых бункерных площадок.
Стоит отметить, что в апреле 2018 года в рамках месячника по благоустройству будет осуществлен обход всех вышеуказанных площадок. При необходимости будут проведены работы по окраске и замене поврежденных контейнеров на новые.
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