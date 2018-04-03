Как план Маршалла помог США покорить Европу

70 лет назад президент США Гарри Трумэн подписал план Маршалла. Этот документ позволил Соединённым Штатам установить свои правила игры в Западной Европе. Выделив странам Старого Света около $13 млрд, Вашингтон подтолкнул их к укреплению железного занавеса и дальнейшему вступлению в НАТО , считают эксперты. Как Белый дом разрабатывал для Европы свою «дорожную карту» и почему эта стратегия работает до сих пор, выяснял RT. Споры о будущем

Самые большие потери в ходе Второй мировой войны понёс Советский Союз, принявший на себя основной удар Третьего Рейха. По общепринятой версии, жертвами войны стали более 26 млн советских граждан, экономика страны сократилась на четверть. Однако не менее значительный урон — в первую очередь, экономический — война нанесла и Старому Свету. Так, Великобритания потратила на войну около 25 млрд фунтов, утроив свой внешний долг. Производство в различных отраслях экономики Соединённого Королевства сократилось на 20—50% по сравнению с довоенными уровнями. Британия оказалась на грани банкротства и даже перешла на карточную систему распределения продуктов питания.

На 60% обвалилось промышленное производство во Франции, на 25% — в Италии Германия фактически утратила суверенитет, обязавшись выплатить победителям значительные репарации. Промышленное производство на территории бывшего Третьего Рейха упало в три раза. Экономика Соединённых Штатов, напротив, за годы Второй мировой войны только окрепла. Хотя Вашингтон тоже вынужден был брать в долг, чтобы выполнить свои обязательства по ленд-лизу, по итогам войны на экономику США приходилось около 60% промышленного производства и более 30% экспорта стран капиталистического мира, а также почти 70% мирового золотого запаса. «США находились на развилке. Часть политической элиты ратовала за вмешательство в глобальные политические процессы, другая — за проведение политики неоизоляционизма, предоставление Европы самой себе», — рассказал в интервью RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев . Победили сторонники «глобальной политики», однако на будущее Европы американские политики всё равно смотрели по-разному.

«Во время войны в Вашингтоне задумывались, как разделить Германию так, чтобы она уже никогда не возродилась», — отметил в интервью RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Игорь Максимычев . Доктрина, позволившая бы навсегда разрушить немецкую экономику, была разработана в 1944 году министром финансов США Генри Моргентау. По словам Васильева, план Моргентау предполагал превращение Германии в аграрную страну, уничтожение её промышленности и науки. Даже часть американских политиков сочли идеи Моргентау излишне жёсткими. Поэтому после поражения Германии в жизнь они внедрялись постепенно — путём дезинтеграции производственной и финансовой системы, демонтажа части предприятий, запрета внешней торговли. Но уже к 1947 году власти США изменили свои взгляды относительно и Германии, и Европы в целом. «Покупка» суверенитетов

По словам Васильева, уже через несколько лет после завершения Второй мировой войны США получили несколько не ту картину, которую ожидали увидеть.

«Изначально на политические настроения в США влияло мнение о том, что СССР полностью измотан и что поэтому ему будет не до геополитики. Однако Советский Союз к концу 1940-х эффективно восстанавливал своё хозяйство и открыто демонстрировал, что не собирается уходить с мировой арены», — отметил эксперт.

Кроме того, в послевоенной Европе быстро росла популярность левых идей. Так, численность членов французской коммунистической партии выросла втрое по сравнению с довоенным уровнем — до 908 тыс. человек. В Италии же количество коммунистов выросло более чем в сто раз (с примерно 15 тыс. в годы войны до почти 2 млн в 1947 году). Благодаря массовой поддержке населения коммунисты в 1945—1947 годах уверенно проходили в европейские парламенты и участвовали в формировании кабинетов министров. Успехи левых в Европе сильно тревожили американцев. Ударом для Вашингтона стала победа коммунистов на выборах 1946 года в Чехословакии и провал антикоммунистического мятежа с последующей концентрацией всей власти в стране в руках у левых в 1948-ом. «Исходя из экономической ситуации и из настроений, царивших в то время в обществе, значительная часть Европы могла быстро стать «левой», — отметил Васильев.

Обращаясь к конгрессу США в марте 1947 года, президент Гарри Трумэн открыто заявил, что распространению коммунистических идей в Европе необходимо противодействовать. А в июне того же года госсекретарь США Джордж Маршалл , выступая в Гарвардском университете , объявил о «наступающем на Европу призраке голода» и о потребности Старого Света в американских продуктах. И для всех этих целей у Америки есть специальный план.

В США началась работа над законом «Об оказании экономической помощи иностранным государствам» — это была юридическая интерпретация плана Маршалла. Параллельно Вашингтон вёл переговоры с властями европейских государств о конкретных условиях выделения финансовой помощи. Однако правила были бескомпромиссными. Власти США потребовали от потенциальных партнёров убрать из своих правительств представителей коммунистических партий. При этом средства выделялись не на то, что считали необходимым национальные правительства — а, по большому счёту, на закупку готовой продукции, произведённой в США. Принципы свободной торговли теряли для европейцев актуальность. Например, вместо польского угля по $12 их принуждали закупать американский по $20. Кредитно-денежное обращение на территории Европы должно было перейти под контроль США. Наряду с грантами, Соединённые Штаты также выделяли европейцам займы, возвращать которые необходимо было не только деньгами, но и сырьём для нужд американской экономики. Речь шла о фактической утрате национального суверенитета, но для правых и правоцентристских политиков, с которыми вели переговоры власти США, это было шансом удержаться у власти, и они соглашались на условия Вашингтона. Политические последствия

3 апреля 1948 года план Маршалла официально утвердил президент США Гарри Трумэн. Согласно документу, 17 капиталистических стран должны были получить в общей сложности $20 млрд По разным оценкам, на практике было перечислено от $13 до $17 млрд, из которых $2,8 млрд пошли на нужды Великобритании, $2,5 млрд — Франции , по $1,3 млрд — Италии и Западной Германии, $1 млрд — Нидерландам

Рассчитан план был на четыре года, но в 1951 году Соединённые Штаты ощутили, что на Корейскую войну не хватает денег, и «помощь» Европе начали сворачивать. Экономический эффект плана Маршалла эксперты оценивают неоднозначно. С одной стороны, в развитых странах Западной Европы возродилась промышленность, национальные правительства рассчитались по внешним заимствованиям. Однако, как считают эксперты, в 1947—1948 годах большинство западных стран и без помощи американцев, хоть и с трудом, но начали бы выходить из послевоенного кризиса. И вклад плана Маршалла в экономический подъём на самом деле был не таким существенным — всего 10% об общих объёмов роста. Наиболее значима экономическая поддержка США была в первую очередь для Германии, которая также понесла значительные потери в годы войны. «Германия была в жутком состоянии — как в материальном, так и в моральном смысле. Нюрнбергский процесс вскрыл правду об ужасающих преступлениях, моральную ответственность за которые нужно было нести немцам. А план Маршалла мог дать жителям Германии не только материальную, но и моральную поддержку», — рассказал RT Максимычев.

По словам эксперта, по мере нарастания напряжённости в ходе холодной войны, Германии отводилось центральное место в европейской военно-политической стратегии США. Без германских солдат США было трудно противопоставить что-либо СССР в Европе. Была здесь и весомая политическая составляющая: граждане Западной Германии, вроде бы отказавшиеся от идеологии национал-социализма, остались антикоммунистами. На этом тонко играл Вашингтон, позволяя немцам почувствовать себя частью Западного мира во главе с США.

«Американцам нужно было превратить Западную Европу в красивую витрину западного образа жизни для противодействия Советскому Союзу. После экономической привязки — плана Маршалла, власти США осуществили привязку военно-политическую, сформировав НАТО», — рассказал Васильев.

По словам политолога, транши, выделенные в рамках плана Маршалла, были не слишком болезненными для экономики США. Однако благодаря им, Вашингтон сумел выстроить Североатлантический альянс.

«Это была хитрая игра. Сначала подвели экономический «базис», а потом — политическую «надстройку». И западноевропейские страны спокойно изгнали левых политиков из правительств, признали лидерство США — и всё это за относительно небольшие деньги. Это была самая выгодная инвестиция», — подчеркнул Васильев.

По мнению эксперта, средства, выделенные в рамках плана Маршалла, позволили политическим силам, ориентированным на Соединённые Штаты, закрепиться во власти большинства западных стран вплоть до наших дней.