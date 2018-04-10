Холодный мир становится все холоднее

Страны западного мира едины в своем мнении, что в отравлении Сергея Скрипаля в Великобританиии виновата Россия — и потому отреагировали координированными дипломатическими высылками.

Это предельно важно, но отнюдь не очевидно.

Покушение на Скрипаля вписывается в долгий ряд неприемлемых действий со стороны Кремля: военные действия и аннексия на Украине , вмешательство в выборы, кибератаки, безудержная пропаганда и давнишние убийства. В 2006 году в Лондоне российские агенты отравили Александра Литвиненко при помощи радиоактивного полония.

«Разделяй и властвуй»

Российский подход к Западу можно вкратце описать как «разделяй и властвуй». России как сверхдержаве проще расправляться со странами поодиночке, чем встречать цельное сопротивление со стороны альянсов вроде Евросоюза или НАТО

Мое исследование безопасности на основе данных из одиннадцати стран показывает, что стратегия России заключается в том, чтобы рушить наши союзы, сеять межгосударственную рознь и создавать внутриполитические проблемы.

Фундаментально Россия слаба, авторитарна и глубоко коррумпирована. Она отстает экономически, политически, социально, технологически и даже в военном отношении. Что касается ядерного оружия, то здесь у русских с нами паритет — о чем они постоянно нам напоминают. В наглости же, упрямстве и агрессии они оставляют нас позади. Главная цель Кремля — любой ценой сохранить власть, оградив Россию от всякого иностранного влияния.

Путин удержался у власти благодаря тому, что смог гарантировать безопасность прошлого президента Бориса Ельцина . Кремль своими глазами видел, как рушатся авторитарные режимы на Украине и в Средней Азии и следил за событиями арабской весны. Поэтому больше всего в Кремле боятся, что их свергнет их собственный народ.

Создать внешнего врага

Многое из происходящего на Западе впоследствии используется против российского населения. Посыл пропагандистских речей о якобы вырождающихся и дошедших до педофилии норвежцах таков: «Смотрите, куда катится Запад, и не смейте роптать на то, что у вас есть!» Испытанный метод против народного недовольства — это слепить образ внешнего врага, чтобы заставить людей сплотиться. Предвыборный лозунг путинской кампании звучал как «Сильный президент. Сильная Россия» — и массы его одобряют.

Будучи маленькой страной, Норвегия всегда высоко ставила совместные действия для решения основополагающих вопросов безопасности, будь то в рамках ООН или НАТО. Мы словно вынуждены делать два дела одновременно: поддерживать наших союзников по борьбе с российской агрессией и блюсти собственные интересы.

Многие считают, что нам следует идти собственным путем и заручиться добрососедскими взаимоотношениями с Россией. Звучит заманчиво, но чересчур оптимистично и потому опасно. Мы — лишь крошечная игральная кость в большой игре между Россией и Западом. Но и поодиночке мы сильны — именно так. Российский посол и другие напирают на соседский дух и совместную историю, но сотрудничать готовы сугубо на условиях Кремля, а не на наших. А так мы неминуемо падем жертвами политики «разделяй и властвуй». Сотрудничать в ряде вопросов мы попросту вынуждены, и происходит это в обход наших партнеров.

Мир холодает

Отношение к России сильно зависит от того, кого из норвежцев спросить. У жителей провинции Финнмарк (крайний север Норвегии на границе с Мурманской областью — прим. перев.) — особая близость с Россией благодаря общей истории, личным отношениям, торговле и культуре. В столице же больше озабочены долгосрочными интересами нации. Соблюдать баланс предельно сложно, и, в конечном счете, все оказываются недовольны. Пожалуй, нам стоит добиваться актуальных и долгосрочных целей одновременно, пора и России взвалить на себя часть ответственности за дух добрососедства.

Нередко говорят, что мы живем в эпоху новой холодной войны. Между нами — очевидный конфликт интересов, и Россия нередко ведет себя совершенно неприемлемым образом. К счастью, между нами больше не стоят идеологические различия, да и военные угрозы, бывшие актуальными еще в 1980-х годах, сошли на нет.

Разумеется, ни один серьезный деятель не считает, что Россия действительно может напасть. Но мир наш очень холоден и может стать еще холоднее после высылки дипломатов и угрозы нового витка санкций.

Нам приходится постоянно быть начеку, памятуя о Шпицбергене, общности морских пространств и совместной сухопутной границе. Если Россия так запросто убивает людей в Великобритании , оккупирует соседей и встревает в американские выборы, то думать, что тебе ничто не угрожает, по меньшей мере наивно. Поэтому мы целиком зависим от поддержки союзников и вынуждены выражать им свою поддержку, даже если за нее приходится расплачиваться. Бесплатных свободы и независимости не бывает.

Гейр Хоген Карлсен — подполковник, старший преподаватель стратегических коммуникаций при Штабной школе вооруженных сил Норвегии.