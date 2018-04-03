Forbes исключил Юрия Мильнера из топ-50 самых успешных инвесторов мира

Российский миллиардер Юрий Мильнер за год потерял 37 мест в рейтинге самых успешных инвесторов мира («Список Мидаса»), который составляет журнал Forbes . В этом году издание поместило Мильнера на 52-е место в списке, оценив состояние инвестора в $3,7 млрд

В 2017 году Мильнер занимал 15-е место в рейтинге. Forbes называет Юрия Мильнера самым влиятельным российским инвестором в технологической сфере. Издание напоминает, что основатель фонда DST выступил одним из ранних инвесторов Facebook и Twitter.

Позднее Мильнер продал свои доли в социальных сетях и вложился в сервисы Spotify и Airbnb. Кроме того, миллиардеру принадлежат доли в китайских интернет-ретейлерах Alibaba и JD, а также в производителе смартфонов Xiaomi.

В этом году на первом месте в «списке Мидаса» оказался партнер фонда Sequoia Capital Нейл Шэнь (инвестировал в Alibaba), которому уступил партнер венчурной Benchmark Билл Гёрли (стал ранним инвестором Uber). Коллега Шэня по Sequoia Capital Джим Гётц занял третье место в рейтинге (инвестировал в WhatsApp).

В конце января этого года издание Recode сообщило, что Юрий Мильнер выступил одним из соинвесторов первичного размещения токенов мессенджера Telegram. Собеседники издания сообщили, что Мильнер участвовал в проекте как частное лицо и вложил в проект Павла Дурова как минимум $20 млн ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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