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После разрыва с Крисом Прэттом Анна Фэрис больше не видит смысла в браке
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После разрыва с Крисом Прэттом Анна Фэрис больше не видит смысла в браке 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
После того, как Анна Фэрис и Крис Прэтт объявили о разводе совершенно неожиданно для всех, Анна уже успела найти новую любовь, пока Крис посвятил себя работе и, опять-таки неожиданно, сельскому хозяйству на собственной ферме. Впрочем, хотя выглядит Фэрис с новым бойфрендом вполне счастливой, неудачный брак оставил в ее душе отчетливый след: как призналась сама актриса, смысла в браке она теперь в общем-то не видит. Анна Фэрис пообщалась со своим другом, актером Даксом Шепардом, на записи его подкаста Armchair Expert — и поделилась своими мыслями о браке:
«Я — романтик. Я верю в партнерство. Я верю в теплые близкие отношения. Я просто не уверена, что верю в саму свадебную церемонию», призналась Фэрис. На вопрос, задумывалась ли она о том, чтобы когда-нибудь выйти замуж еще раз, актриса ответила:
«Мне нужно разобраться, в чем смысл брака. Зачем его заключать? Для безопасности детей? Для удобства? Чтобы другие люди больше уважали ваши отношения?»
Отметим, что за плечами Фэрис уже два закончившихся расставанием брака: три года, с 2004 по 2007, она была замужем за актером Беном Индра, а затем вышла замуж за Прэтта. попкорнnews
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