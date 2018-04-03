После разрыва с Крисом Прэттом Анна Фэрис больше не видит смысла в браке

После того, как Анна Фэрис Крис Прэтт объявили о разводе совершенно неожиданно для всех, Анна уже успела найти новую любовь, пока Крис посвятил себя работе и, опять-таки неожиданно, сельскому хозяйству на собственной ферме. Впрочем, хотя выглядит Фэрис с новым бойфрендом вполне счастливой, неудачный брак оставил в ее душе отчетливый след: как призналась сама актриса, смысла в браке она теперь в общем-то не видит. Анна Фэрис пообщалась со своим другом, актером Даксом Шепардом, на записи его подкаста Armchair Expert — и поделилась своими мыслями о браке:

«Я — романтик. Я верю в партнерство. Я верю в теплые близкие отношения. Я просто не уверена, что верю в саму свадебную церемонию», призналась Фэрис. На вопрос, задумывалась ли она о том, чтобы когда-нибудь выйти замуж еще раз, актриса ответила:

«Мне нужно разобраться, в чем смысл брака. Зачем его заключать? Для безопасности детей? Для удобства? Чтобы другие люди больше уважали ваши отношения?»