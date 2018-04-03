Восемь тысяч проектов прошли первый этап конкурса президентских грантов

МОСКВА , 3 апр — РИА Новости . Более 8,3 тысячи проектов, претендующих на получение президентских грантов, допущено до независимой экспертизы, сообщили РИА Новости организаторы конкурса.

"3 апреля в Фонде президентских грантов состоялось заседание объединенного экспертного совета, на котором были рассмотрены результаты проверки проектов, поданных на первый в этом году конкурс, на соблюдение требований положения о конкурсе. Всего на независимую экспертизу направлены 8 357 из 9 175 представленных на конкурс проектов (еще 80 проектов были отозваны заявителями)", — говорится в сообщении.

Также добавляется, что из-за выявленных нарушений по решению совета 738 проектов получили отказ в дальнейшем рассмотрении.

Кроме того, в фонде отметили снижение числа проектов, не соответствующих условиям конкурса, по сравнению с результатами прошлого года. Так, в 2017 году на первом конкурсе до рассмотрения экспертами не допустили 10,4% поданных проектов, во втором конкурсе — 8,9%. В этом году данный показатель составил 8%.

Также сообщается, что в этом году совет увеличил число экспертов конкурса до 802 профильных специалистов, общественных деятелей и ученых.