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Восемь тысяч проектов прошли первый этап конкурса президентских грантов
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Восемь тысяч проектов прошли первый этап конкурса президентских грантов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Более 8,3 тысячи проектов, претендующих на получение президентских грантов, допущено до независимой экспертизы, сообщили РИА Новости организаторы конкурса.
"3 апреля в Фонде президентских грантов состоялось заседание объединенного экспертного совета, на котором были рассмотрены результаты проверки проектов, поданных на первый в этом году конкурс, на соблюдение требований положения о конкурсе. Всего на независимую экспертизу направлены 8 357 из 9 175 представленных на конкурс проектов (еще 80 проектов были отозваны заявителями)", — говорится в сообщении.
Также добавляется, что из-за выявленных нарушений по решению совета 738 проектов получили отказ в дальнейшем рассмотрении.
Кроме того, в фонде отметили снижение числа проектов, не соответствующих условиям конкурса, по сравнению с результатами прошлого года. Так, в 2017 году на первом конкурсе до рассмотрения экспертами не допустили 10,4% поданных проектов, во втором конкурсе — 8,9%. В этом году данный показатель составил 8%.
Также сообщается, что в этом году совет увеличил число экспертов конкурса до 802 профильных специалистов, общественных деятелей и ученых.
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