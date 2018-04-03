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В Сочи может появиться мусоросжигающий завод-электростанция
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В Сочи может появиться мусоросжигающий завод-электростанция 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОДАР, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края планируют строительство в Сочи мусоросжигающего завода, который также будет вырабатывать электричество. Об этом сообщила во вторник пресс-служба областной администрации.
"Реализация проекта позволит мусор, который подвергается термической переработке, превратить в безопасный инертный материал. Выбросов в атмосферу — ноль. При этом он вырабатывает порядка 50 МВт электроэнергии. Чтобы было понятнее — этого хватит на обеспечение электричеством 100 многоквартирных домов", — приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Андрея Алексеенко.
Уточняется, что поставка электроэнергии с завода в Сочи может начаться в 2023-2024 году.
" [В Сочи] проблема с утилизацией и вывозом твердых бытовых отходов стоит остро — в силу, прежде всего, географического местоположения курорта (мусор вывозится по единственной трассе за 300 км, в Белореченский район). Строительство электростанции с использованием высокоэкологичных технологий позволит не только решить проблему с мусором в олимпийской столице, но и повысит энергобезопасность региона", — отметили в краевой администрации.
Как сообщается на сайте правительства РФ, опубликованном во вторник, строительство подобных объектов мощностью 55 МВт предусматривается в Краснодарском и Ставропольском краях.
В 2018 году планируется конкурсный отбор инвестпроектов.
Ранее озвучивался проект по строительству в Сочи завода по переработке мусора мощностью 400 тыс. тонн в год, запустить его планируется к концу 2021 года. Государственная корпорация «Ростех» включила Сочи в проект «Чистая страна», предусматривающий строительство современных заводов по термической переработке отходов в ряде регионов России. Инвестиции составят 23 млрд руб.
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