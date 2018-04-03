В Сочи может появиться мусоросжигающий завод-электростанция

"Реализация проекта позволит мусор, который подвергается термической переработке, превратить в безопасный инертный материал. Выбросов в атмосферу — ноль. При этом он вырабатывает порядка 50 МВт электроэнергии. Чтобы было понятнее — этого хватит на обеспечение электричеством 100 многоквартирных домов", — приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Андрея Алексеенко

Уточняется, что поставка электроэнергии с завода в Сочи может начаться в 2023-2024 году.

" [В Сочи] проблема с утилизацией и вывозом твердых бытовых отходов стоит остро — в силу, прежде всего, географического местоположения курорта (мусор вывозится по единственной трассе за 300 км, в Белореченский район). Строительство электростанции с использованием высокоэкологичных технологий позволит не только решить проблему с мусором в олимпийской столице, но и повысит энергобезопасность региона", — отметили в краевой администрации.

Как сообщается на сайте правительства РФ, опубликованном во вторник, строительство подобных объектов мощностью 55 МВт предусматривается в Краснодарском и Ставропольском краях.

В 2018 году планируется конкурсный отбор инвестпроектов.