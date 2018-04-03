У женщин есть отличные перспективы по захвату управленческих должностей

В столице завершено строительство правого перегонного тоннеля Кожуховской линии метро до станции «Косино». 3 апреля об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин . Как изменился город за последнее время, заммэра рассказал на встрече со студентами Московского государственного строительного университета, а также ответил на вопросы учащихся. Корреспондент «ВМ» выбрала самые интересные вопросы.

Сколько женщин работают на стройках Москвы, чем они занимаются?

Студентка Елена Климчук

Марат Хуснуллин: В строительной сфере трудится примерно 15 процентов женщин, работающих в качестве исполнителей. Что касается управленческих должностей, то в некоторых организациях доля женщин сегодня составляет 20–30 процентов, и с каждым годом она увеличивается. Считаю, что у женщин отличные перспективы на так называемый захват управленческих должностей. Так что дерзайте!

Москва двигается по пути строительства многоэтажных высотных жилых зданий или всетаки рассматриваются разные варианты?

Cтудент Артем Кобарев

Марат Хуснуллин: Однозначно ответить нельзя. Чем плотнее город, тем лучше его экономика. Но, уплотняя застройку, важно не потерять комфорт. Нужно найти середину, чтобы совпало и то и другое (экономика и комфорт), и это как раз задача градостроителей. Сегодня нам, считаю, удается добиться этого оптимального сочетания. У нас есть и высотные комплексы, яркий пример — территория «Сити».

В то же время Новую Москву мы не будем застраивать высотками.

Что Москва в плане зарплаты может предложить начинающим специалистам в сфере строительства?

Студент Иван Терехов

Марат Хуснуллин: С 1 апреля этого года в силу вступил приказ об увеличении заработной платы для работников строительных специальностей, то есть для рабочих. Средняя зарплата на стройке для них составит 55–57 тысяч рублей. Что касается инженерно-технического состава, то сегодня те, кто обладает соответствующей квалификацией, работает с полной отдачей, качественно, с высокими показателями, получают зарплату от 80 до 100 тысяч рублей в месяц. Мастера на крупных стройках зарабатывают порядка 120 тысяч руб лей. Поэтому считаю, что у специалистов есть хорошие перспективы.

Будет ли рядом с МГСУ построена станция метро?

Марат Хуснуллин: Строить подземное метро в классическом варианте здесь не планируем. А вот станция Лосиноостровская Ярославского направления железной дороги будет интегрирована с наземным метро в течение трехчетырех лет. В связи с тем, что платформа расположена не совсем удобно, к ней нужно будет сделать подъездные дороги. В этом году начнем проектирование улично-дорожной сети. В порядке эксперимента я готов дать поручение нашим проектировщикам, чтобы эту работу выполнил ваш университет.

Расскажите о планах города по программе реновации.

Студентка Валерия Болдина

Марат Хуснуллин: Мы поставили задачу запроектировать 236 стартовых площадок и вый ти в стройку. Всего у нас порядка 15 миллионов квадратных метров старого жилья, которое будет снесено. И всех жителей нам нужно переселить. Если мы с пяти миллионов квадратных метров начнем проектировать и строить, то гарантированно в течение 15–20 лет всех переселим.