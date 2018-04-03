Знакомьтесь, Александр Каверин — машинист поезда, попавшего в теракт

Ровно год назад в петербургском метро произошел теракт, в котором погибли 16 человек, а пострадали больше сотни. Машинист взорванного поезда Александр Каверин принял решение не останавливать состав — благодаря этому людям удалось оказать своевременную медицинскую помощь. Мы поговорили с ним о мерах безопасности и женщине, которой он передал все собранные для него деньги.

Что Вы чувствуете спустя год после трагедии? Воспоминания все равно остались, их никак не стереть. Это люди, которых уже не вернуть, судьбы их родственников, близких. Забыть это горе невозможно. Нужно извлекать уроки.

Вы рассказывали, что после хлопка о страхе думать было некогда. Через время страх не появился?

Нет, страха и в тот момент не было, надо было принимать решение, от этого зависели жизни. Хорошо, что заранее были разработаны инструкции, которые в этот момент помогли. На второй день, когда я ехал утром в Управление метрополитена, я очень боялся, что вестибюли будут пусты, потому что люди испугаются. Но с каждой станцией пассажиров становилось все больше, все ехали на работу в обычном режиме. Я благодарен горожанам за такое доверие. Петербуржцы молодцы, в горе мы стали единым целым.

Инструкции изменились после теракта? Появились дополнения, но в основном все осталось по-прежнему. Как показала жизнь, инструкции были разработаны правильно. Было ли у вас желание оставить профессию? Это слишком легко, а мы легких путей не ищем.

Сам момент помните? Прозвучал сильный хлопок, облако обогнало состав на считанные секунды. Я не мог понять, что это — пыль, дым. Движение состава продолжалось, поэтому облако рассеялось. Дальше я уже докладывал о произошедшем диспетчеру. Пошли сообщения по связи «пассажир — машинист», но ничего не возможно было разобрать — люди говорили одновременно из всех вагонов одновременно.

Виделись ли вы с пострадавшей женщиной, которой передали собранные для вас деньги?

Нет, я не общался. Мне сообщили, что какой-то фонд собирает для меня деньги. Я сразу же объяснил, что мне ничего не нужно, со мной все в порядке, а есть люди, которым действительно необходимы эти средства. Мне рассказали про женщину, которой нужен протез, и я попросил все передать ей. Но даже имени ее не узнал.

Как изменилась ваша жизнь за год? Работаем в обычном режиме. Единственное, что поменялось: были приняты дополнительные меры безопасности. Вы брали отпуск? Плановый брал, никаких дополнительных.