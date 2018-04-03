МВД России созвало международную конференцию по борьбе с терроризмом 

В Москве правоохранители нескольких стран обсудили вопросы противодействия экстремизму и терроризму, сообщает телеканал «МИР 24».
В конференции приняли участие 150 экспертов из стран СНГ, а также из Ирана, Египта и Китая. Представители общественных организаций и силовых структур подчеркнули важность согласованной работы в борьбе с террористами. Конференция состоялась по инициативе Министерства внутренних дел России.
Отмети, что Россия не раз сталкивалась с террористической угрозой. Так, ровно год назад теракт произошел в петербургском метро. Смертник привел в действие самодельное устройство в вагоне поезда, который следовал от станции метро «Технологический институт» в сторону «Сенной площади». Погибли 15 пассажиров, более 100 человек пострадали. По делу проходят 11 человек. В день годовщины Мосгорсуд продлил им арест на три месяца.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ