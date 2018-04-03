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«Фиорентина» победила «Удинезе» в перенесённом из-за смерти Астори матче
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«Фиорентина» победила «Удинезе» в перенесённом из-за смерти Астори матче 

Евро-футбол.Ру 37 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В чемпионате Италии сыграны некоторые перенесённые матчи.
"Фиорентина" одолела «Удинезе» (2:0), наверняка посвятив этот успех ушедшему в лучший мир Давиде Астори.
"Дженоа" на 90-й минуте вырвала победу у «Кальяри» (2:1), аналогично «Сампдория» была сильнее в концовке игры с «Аталантой» — те же 2:1.
Протокол игры
Удинезе
Фиорентина
29' Верету Жордан (0:1)
71' Симеоне Джованни (0:2)
Бицарри Альбано • Стрюгер-Ларсен Йенс • Данило Ларанжера • Каэтано Самир • Видмер СильванБалич Андрия • Халльфредссон Эмиль 27' 46' (Ингельссон Сванте (46') • Барак Антонин • Пеццелла Джузеппе 46' (Янкто Якуб (46') • Де Пауль Родриго 67' 72' (Ласанья Кевин (72') • Перица Стипе
Запасные: Лопес Макси • Нюйтинк Брэм • Скуффет Симоне • Аднан Али • Дзампано Франческо • Понтиссо Симоне • Борселлини Давиде
Спортьелло МаркоМиленкович НиколаПесселья Херман 44' • Уго Витор 56' • Бираги Кристиано • Бенасси МаркоДабо Брайан • Верету Жордан • Сапонара Риккардо 67' 68' (Диаш Жиль (68') • Кьеза Федерико 57' 87' (Эйссерик Валентин (87') • Фальчинелли Диего 67' (Симеоне Джованни (67')
Запасные: Кристофоро СебастьянЛорини Венсан • Оливера Максимильяно • Дронговски Бартломей • Гаспар Бруну • Ло Фасо Симоне • Христов Петко • Черофолини Микеле
03 апреля. Стадион «Дачия-Арена» (Удине).
Протокол игры
Дженоа
Кальяри
(1:0) Лападула Джанлука 53'
62' Барелла Николо (1:1)
(2:1) Медейруш Юри 90'
Перин Маттиа • Бираски Давиде 90' • Россеттини ЛукаЖуканович Эрвин • Рози Алеандро 69' (Перейра Педру II (69' 83') • Бесса Даниэль 79' (Омеонга Стефан (79') • Кофи ИсаакХильемарк ОскарЛашальт Диего 84' (Мильоре Франческо (84') • Медейруш Юри • Лападула Джанлука
Запасные: Пандев Горан • Росси Джузеппе • Сполли Николас • Лазович Дарко • Ригони Лука • Ламанна Эугенио • Зима Лукаш
Краньо АлессиоАндреолли Марко 57' • Чеппители Лука 56' 64' (Кастан Леандро (64' 90') • Пизакане Фабио • Фараго Паоло • Ионице Артур • Барелла Николо • Дессена Даниэле 86' (Дейола Алессандро (86') • Ликояннис Хараламбос • Сау Марко 41' 60' (Damir Ceter (60') • Паволетти Леонардо
Запасные: Коссу Андреа • Падоин Симоне • Джаннетти Никколо • Рафаэл Биттенкур • Романья Филиппо • Мьянге Сенна • Кроста Лука
03 апреля. Стадион "Луиджи Феррарис".
Протокол игры
Аталанта
Сампдория
43' Капрари Джанлука (0:1)
(1:1) Толой Рафаэл 67'
84' Сапата Дуван (1:2)
Бериша Этрит • Толой Рафаэл • Манчини Джанлука • Мазиелло АндреаХатебур Ханс 64' (Musa Barrow (64') • Де Рон Мартен 56' (Хаас Николас (56') • Фройлер Ремо • Кастань Тимоти • Кристанте Бриан • Петанья Андреа 79' 79' (Корнелиус Андреас (79') • Гомес Алехандро 82'
Запасные: Росси Франческо • Паломино Хосе • Кальдара Маттиа • Госенс Робин • Голлини Пьерлуиджи • Бастони Алессандро • Мелегони Филиппо
Вивиано Эмильяно • Берешиньски Бартош • Андерсен ЙоакимФеррари Джанмарко • Мурру Никола 67' (Реджини Васко (67') • Прает Деннис 83' • Капецци ЛеонардоЛинетти Кароль • Альварес Рикардо 40' (Рамирес Гастон (40' 90') • Капрари Джанлука 85' (Верре Валерио (85') • Сапата Дуван 90'
Запасные: Сильвестре МатиасБелек Вид • Сала Джакопо • Тоццо Андреа • Стиепович Огнен • Тессьоре Андреа
03 апреля. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия» (Бергамо).
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