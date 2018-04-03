«Фиорентина» победила «Удинезе» в перенесённом из-за смерти Астори матче

В чемпионате Италии сыграны некоторые перенесённые матчи.

"Фиорентина" одолела «Удинезе» (2:0), наверняка посвятив этот успех ушедшему в лучший мир Давиде Астори

"Дженоа" на 90-й минуте вырвала победу у «Кальяри» (2:1), аналогично «Сампдория» была сильнее в концовке игры с «Аталантой» — те же 2:1.

Протокол игры

Удинезе

Фиорентина

29' Верету Жордан (0:1)

71' Симеоне Джованни (0:2)

Запасные: Лопес Макси • Нюйтинк Брэм • Скуффет Симоне • Аднан Али • Дзампано Франческо • Понтиссо Симоне • Борселлини Давиде

03 апреля. Стадион «Дачия-Арена» (Удине).

Протокол игры

Дженоа

Кальяри

62' Барелла Николо (1:1)

Запасные: Коссу Андреа • Падоин Симоне • Джаннетти Никколо • Рафаэл Биттенкур • Романья Филиппо • Мьянге Сенна • Кроста Лука

Протокол игры

Аталанта

Сампдория

84' Сапата Дуван (1:2)

Запасные: Росси Франческо • Паломино Хосе • Кальдара Маттиа • Госенс Робин • Голлини Пьерлуиджи • Бастони Алессандро • Мелегони Филиппо

03 апреля. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия» (Бергамо).