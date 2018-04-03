КС РФ обязал региональные власти исполнять данные гражданам обещания

«РГ» публикует это решение в номере.

Оценить положения закона Ставропольского края «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ставропольского края» на соответствие Конституции РФ попросила многодетная мать Марина Колесникова . В 2013 году она родила дочку, это был третий ребенок в семье. В то время в крае действовал закон о региональном материнском капитале, условием для получения выплаты в размере 100 тысяч рублей было достижение ребенком трехлетнего возраста. Однако пока Марина ждала эти деньги и думала, закон отменили. В ходе слушаний представители власти Ставрополья признались, что региональный маткапитал не получила ни одна многодетная семья. На это обстоятельство они напирали, объясняя, что отмена закона не ухудшила положение семей и не нарушила конституционного принципа равенства. В свою очередь Марина Колесникова считает, что чиновники не могут просто так забрать назад данное однажды обещание.

— Я не оспариваю законность самой отмены этой выплаты, — отметила она, выступая в Конституционном суде. — Но считаю, что если дети в многодетных семьях родились в период действия закона, то соответствующие меры поддержки должны быть оказаны им в полном объеме.

Конституционный суд эту позицию поддержал.

— Вся квинтэссенция нашего решения заключается в том, что если публичная власть провозглашает, что она будет выплачивать материнский капитал в определенный период, она связана этими своими обещаниями, — пояснил судья Владимир Ярославцев . — Публичная власть не вправе отказываться от того, что было объявлено в законодательном акте без объяснения причин и без предоставления определенных компенсаторных механизмов, которые смягчили бы последствия отмены.

В основе оспоренного решения ставропольских чиновников лежит прежде всего финансовая ошибка. По предварительным подсчетам, только на выплаты семьям, родившим или усыновившим третьего и последующего ребенка в период действия закона о региональном маткапитале, потребовалось бы более двух миллиардов рублей. Таких денег в бюджете региона нет. Но КС и не настаивает на том, что обещание должно быть выполнено безусловно и в полном объеме. Законодатель вправе устанавливать и отменять дополнительные меры социальной поддержки, сказано в решении КС, однако отмена без компенсации для тех семей, на которые ранее распространялось действие такого закона, признана не соответствующей Конституции РФ.

В основе оспоренного решения ставропольских чиновников лежит прежде всего финансовая ошибка

При этом судьи КС особо отметили, что при предоставлении мер социальной поддержки необходимо учитывать критерий нуждаемости.