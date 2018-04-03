Новые сериалы Дэвида Бореаназа и Шемара Мура получили по второму сезону 

Далеко не всегда после ухода из «долгоиграющего» сериала актеры быстро находят такую же стабильную работу — но героям нашей новости, к счастью, повезло. «Спецназ» / S. W. A. T. с Шемаром Муром («Мыслить как преступник») и опять-таки «Спецназ» (но в оригинале SEAL Team) со звездой закончившихся «Костей» Дэвидом Бореаназом продлили на второй сезон. «S. W. A. T.» с Шемаром Муром в главной роли повествует о лейтенанте полицейского спецназа Даниэле Харрельсоне и его отряде вышколенных профессионалов с крутым нравом и отсутствием щепетильности при выполнении заданий. Эта команда — последняя надежда городских властей на восстановление правопорядка в Лос-Анджелесе.
В «SEAL Team» с Дэвидом Бореаназом в центре сюжета — элита Военно-морских сил США. Им поручают самые опасные миссии: поисково-спасательные, диверсионные операции и даже спасение заложников.
Ранее, напомним, CBS продлил на 2 сезон еще одного новичка — сериал «Детство Шелдона», который является своеобразным приквелом «Теории Большого взрыва». попкорнnews