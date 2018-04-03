Всемирный банк утвердил стратегию партнерства для Беларуси до 2022 года

Новую рамочную стратегию партнерства группы Всемирного банка для Беларуси на пять лет утвердил ее Совет директоров. Эта программа, по информации офиса финансового учреждения в белорусской столице, направлена «на поддержку устойчивого и инклюзивного роста и повышения уровня жизни» в стране, сообщает БЕЛТА.

В банке подчеркнули, что стратегия полностью согласована с программой социально-экономического развития республики на 2016-2020 годы и основана на выводах и рекомендациях комплексного диагностического исследования экономики страны (SCD), подготовленного Всемирным банком

"Устойчивое повышение уровня жизни в Беларуси требует структурных изменений с учетом усиления роли рыночных факторов и укрепления механизмов социальной защиты. А это подразумевает увеличение количества рабочих мест в частном секторе, развитие знаний и навыков, отвечающих требованиям времени, повышение качества здравоохранения, а также развитие инфраструктуры, способствующей росту экономики и охране окружающей среды", — отметил глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер.

В ближайшие пять лет поддержка Группы ВБ в Беларуси будет сосредоточена на создание возможностей для развития частного сектора и повышения эффективности государственных инвестиций. Кроме того, пояснили в представительстве, в центре внимания будет находиться поддержание человеческого капитала за счет улучшения условий обучения в сфере образования и качества медицинской помощи. И, в-третьих, поддержка ВБ будет направлена на усиление вклада инфраструктуры в экономический рост, управление изменением климата и развитие человеческого потенциала.

Во время консультаций по рамочной стратегии ее участники отмечали, что прозрачность информации, доступ к данным о воздействии принимаемых мер и диалог между государственным и частным секторами могут улучшить процесс принятия решений. Этот документ является совместной стратегией Международного банка реконструкции и развития (МБРР), Международной финансовой корпорации (МФК) и Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций ( МИГА ).

По словам главы регионального представительства МФК в Беларуси Джейсона Пеллмара, «увеличение частных инвестиций — основа стратегии Международной финансовой корпорации в РБ. В течение периода действия следующей стратегии она продолжит содействовать в улучшении бизнес-среды, поддержке конкуренции и увеличении участия частного сектора в разных секторах экономики».

С 1992 года Всемирный банк предоставил Беларуси кредитные ресурсы на сумму $1,7 млрд Кроме того, на реализацию программ, включая программы с участием организаций гражданского общества, было предоставлено грантовое финансирование в объеме $31 млн В настоящее время инвестиционный портфель Всемирного банка в Республике Беларусь включает восемь проектов на сумму $789 млн