Как Вашингтон будет ссорить Баку и Ереван с Тегераном 

Американский военный эксперт, аналитик Совета по внешней политике США Стивен Бланк опубликовал в издании The Hill материал, суть которого отражена в заголовке: «Как Трамп может нанести удар по Ирану через своих соседей».
Стивен Бланк отмечает, что новая команда, отвечающая за национальную безопасность США, нацелена на удар по Ирану и его интересам. «Если администрация намерена изолировать Иран, то она может также действовать в направлении подрыва отношений Ирана с Арменией и Азербайджаном. А эти отношения имеют решающее значение для ИРИ, поскольку эти страны (Азербайджан и Армения) находятся на северной и западной границах Ирана», — отмечает Стивен Бланк.
Саргсян и Роухани
По мнению американского эксперта, Армения является партнером Ирана и зависит от него. Стивен Бланк предлагает использовать метод «кнута и пряника» в отношении Еревана и тем самым продвигать интересы Вашингтона на Кавказе, нейтрализуя Иран и «российского партнера».
В случае с Азербайджаном аналитик указывает на то, что в течение многих лет Азербайджан и Иран не особо доверяют друг другу. Впрочем, далее Стивен Бланк отмечает, что двусторонние связи между Баку и Тегераном улучшились с 2012 года.
Алиев и Роухани
«Таким образом, для администрации (американской — прим. ред.) открыт путь, чтобы сочетать стимулирование и давление для обеспечения мира на Кавказе, чтобы свести к минимуму влияние Москвы и Тегерана. Активно участвуя в поисках мира в Нагорном Карабахе… администрация может усилить присутствие США в регионе. Трамп также может продвигать интересы США, приближая оба государства (Армению и Азербайджан — прим. ред.) к Вашингтону и дистанцируя их от Тегерана и, возможно, от Москвы», — расписывает план Стивен Бланк.