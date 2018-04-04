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«Союзмолоко»: доля фальсификата на рынке молока — 7%
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«Союзмолоко»: доля фальсификата на рынке молока — 7% 

Вести.Ru 15 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 4 апреля — «Вести. Экономика». Доля поддельной продукции на российском молочном рынке составляет 7%, заявил исполнительный директор «Национального союза производителей молока» ("Союзмолоко") Артем Белов.
"7% — это реальная доля фальсифицированной продукции на молочном рынке, то есть доля продукции, в которой молочные жиры неправомерно заменены растительными жирами", — отметил Белов, сообщает "Интерфакс". Эта цифра отчасти подтверждается и «полевыми исследованиями», которые проводят государственные органы и торговые организации. «Даже 7% — это достаточно много, конечно, надо принимать серьезные меры», — подчеркнул Белов. Проблему создает и реэкспорт белков жировых концентратов (так называемых сыроподобных продуктов) из Украины через Белоруссию. «Эта продукция поступает на полку в виде сыров и серьезно портит ценовую конъюнктуру, значительно снижает доходность добросовестных производителей, негативно влияет на рынок, вводит потребителей в заблуждение», — пояснил Белов. Глава «Союзмолоко» высказался за усиление ответственности за фальсификат «на полке социальных закупок». «Нужны более жесткие меры, а не те суммы (штрафов — ред.), которые есть сейчас», — отметил Белов и добавил, что в ряде стран у таких производителей изымают оборудование. Между тем спецпредставитель президента Росиии по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил ранее, что настоящего молока невозможно найти на полках супермаркетов, там продают только молочный напиток. «У нас в сетевых магазинах молоко не продается в России, давно пора это понять», — заявил Иванов. По его словам, в основном, в магазинах продается только «молочный напиток», а настоящее молоко можно приобрести «только в деревне у тех людей, которые еще сохранили коров в личном подсобном хозяйстве».
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