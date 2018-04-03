Россия не могла изменить данные по МН17, заявили в Алмаз-Антей

"Отдельно хотелось бы подчеркнуть, что без разрушения структуры первичного файла внесение каких-либо изменений в подобные данные невозможно. Это сразу было бы видно", — сказано в сообщении.

В нем также отмечается, что концерн «Алмаз-Антей» передал Международной комиссии сырые данные с российской РЛС и способы их обработки.

"Голландским специалистам первичная радилокационная информация была передана в формате файла первичной регистрации, то есть до процедуры какой-либо фильтрации аппаратурой трассовой обработки радиолокационного комплекса", — сказано в заявлении.