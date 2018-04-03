Жители Башкортостана могут проверить свое здоровье в мобильных медкабинетах

Башкортостан направит 14 миллиардов рублей на строительство медицинских центров и поликлиник в республике. Об этом заявил Рустэм Хамитов , открывая Неделю здравоохранения в Башкортостане. Форум полезен как для профессионального сообщества, так и для рядовых граждан.

У грузовых машин небольшая очередь. В основном пенсионеры. Каждый пришел проверить свое здоровье в мобильных медкабинетах. Такая возможность выпадает редко, говорят горожане.

Фидария Факиева: «Очень удобно, ЭКГ и УЗИ пройдем еще. Все в одном месте, очередь занимаем, двигаемся».

Стоматолог, кардиолог, терапевт и офтальмолог. В поликлинике на колесах даже кровь сдать можно.

Ильдар Зиганшин , врач-трансфузиолог: «Доноры идут активно, но завтра их будет еще больше, потому что будет акция „Молодая гвардия“».

Мобильные медпункты организовали в рамках Недели здравоохранения, которая сегодня открылась в Уфе . Тысяча гостей, десятки предприятий со всей страны и зарубежных стран. Но главное — эксперты, которые принимают участие в проекте «Здоровое поколение — здоровый регион». Деловая часть форума весьма обширна. На одной площадке собрались самые компетентные спикеры, ведущие практики страны. В центре внимания — актуальные вопросы развития здравоохранения.

Концепция здоровьесбережения, которую сегодня поручил внедрить Глава республики, базируется на трех китах: детском здоровье, профилактике неинфекционных заболеваний и высокотехнологичной медицинской помощи. Для ее оказания нужны огромные деньги. Уже определен перечень из полутора десятков объектов, которые возведут по всей республике. Детские поликлиники, новые корпуса онкологического и кардиодиспансера, городских больниц в Учалах, Белорецке и Октябрьском, разветвленная сеть фельдшерских пунктов.

Рустэм Хамитов: «Стройки значимые, большие. Суммарно они потребуют порядка 13-14 млрд рублей в ближайшие 2,5 года. Эти деньги есть. Мы их получили буквально на прошлой неделе: »Башнефть» перечислила налог на прибыль».

На форуме шла речь о внедрении в медицину научной мысли, концепции бережливой поликлиники, развитии трансплантологии. Но все эти меры вторичны, говорят эксперты. На первом месте — отношение самих людей к своему здоровью.