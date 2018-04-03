Федеральное агентство новостей сообщило о блокировке аккаунтов в Facebook и Instagram

"Аккаунты Федерального агентства новостей и ряда других СМИ заблокировали в социальных сетях Facebook и Instagram. Администрация сайтов не указала причину бана, для которого не было никаких оснований", — говорится в сообщении агентства.

В публикации также отмечено, что ФАН расценивает действия Facebook и Instagram как политическую цензуру. В агентстве рассказали о блокировке других аккаунтов, в том числе изданий «Невские новости», «Журналистская правда».