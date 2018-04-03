Милонов потребовал заблокировать сайт «СПИД. Центра». Он нашел там гей‐пропаганду 

Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил Генпрокуратуру заблокировать сайт благотворительного фонда «СПИД. Центр». По его мнению, ресурс пропагандирует нетрадиционные отношения среди несовершеннолетних и разжигает рознь по религиозному признаку.
РИА «Новости» / Кирилл Чулков
Поводом для заявления стали две статьи, опубликованные на сайте фонда. В материале с заголовком «ВИЧ изменил мою жизнь раз и навсегда» журналист Лев Смирнов рассказывает о субкультуре багчейзеров — людей, которые целенаправленно ищут контакта с ВИЧ-положительными, чтобы заразиться от них вирусом. Сам Смирнов также принадлежит к этой субкультуре.
По мнению Милонова, эта статья пропагандирует нетрадиционные отношения среди несовершеннолетних и осознанное приобретение ВИЧ, что якобы нарушает статью УК «Заражение другого лица
ВИЧ-инфекцией
лицом, знавшим о наличии у него этой болезни».
Второй материал рассказывает о греческом епископе, которого собирались судить за оскорбление геев. В своем блоге священник назвал представителей ЛГБТ проклятыми членами обществами и опозоренными людьми, а также чудовищами. Эта статья, по мнению депутата, разжигает рознь по религиозному признаку, а также умышленно оскорбляет религиозные чувства верующих.
Милонов попросил прокуратуру провести проверку и запретить сайт центра в России. «Требую незамедлительного закрытия этого вредного ресурса и привлечения к ответственности организаторов. К этому ресурсу с пропагандой педерастии могут иметь доступ наши дети», — написал он на своей странице в Facebook.
В «СПИД. Центре» в ответ подчеркнули, что материалы сайта предназначены для читателей старше 18 лет. «Нашей главной задачей является информирование о всех аспектах жизни с социально значимыми заболеваниями (ВИЧ, гепатитами, туберкулезом
и т. д. ), а также дестигматизация людей, наиболее уязвимых к ВИЧ-инфекции
», — говорится в заявлении фонда.
Основатель фонда Антон Красовский рассказал «360», что материалы не будут удалены с сайта. Сейчас юристы «СПИД. Центра» готовят встречный иск.
«СПИД. Центр» был основан в 2016 году. Фонд занимается поддержкой
ВИЧ-положительных
людей и профилактикой
ВИЧ-инфекции