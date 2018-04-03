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Милонов потребовал заблокировать сайт «СПИД. Центра». Он нашел там гей‐пропаганду
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Милонов потребовал заблокировать сайт «СПИД. Центра». Он нашел там гей‐пропаганду 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил Генпрокуратуру заблокировать сайт благотворительного фонда «СПИД. Центр». По его мнению, ресурс пропагандирует нетрадиционные отношения среди несовершеннолетних и разжигает рознь по религиозному признаку.
РИА «Новости» / Кирилл Чулков
Поводом для заявления стали две статьи, опубликованные на сайте фонда. В материале с заголовком «ВИЧ изменил мою жизнь раз и навсегда» журналист Лев Смирнов рассказывает о субкультуре багчейзеров — людей, которые целенаправленно ищут контакта с  ВИЧ-положительными, чтобы заразиться от них вирусом. Сам Смирнов также принадлежит к этой субкультуре.
По мнению Милонова, эта статья пропагандирует нетрадиционные отношения среди несовершеннолетних и осознанное приобретение ВИЧ, что якобы нарушает статью УК «Заражение другого лица
ВИЧ-инфекцией
лицом, знавшим о наличии у него этой болезни».
Второй материал рассказывает о греческом епископе, которого собирались судить за оскорбление геев. В своем блоге священник назвал представителей ЛГБТ проклятыми членами обществами и опозоренными людьми, а также чудовищами. Эта статья, по мнению депутата, разжигает рознь по религиозному признаку, а также умышленно оскорбляет религиозные чувства верующих.
Милонов попросил прокуратуру провести проверку и запретить сайт центра в России. «Требую незамедлительного закрытия этого вредного ресурса и привлечения к ответственности организаторов. К этому ресурсу с пропагандой педерастии могут иметь доступ наши дети», — написал он на своей странице в Facebook.
В «СПИД. Центре» в ответ подчеркнули, что материалы сайта предназначены для читателей старше 18 лет. «Нашей главной задачей является информирование о всех аспектах жизни с социально значимыми заболеваниями (ВИЧ, гепатитами, туберкулезом
и т. д. ), а также дестигматизация людей, наиболее уязвимых к  ВИЧ-инфекции
», — говорится в заявлении фонда.
Основатель фонда Антон Красовский рассказал «360», что материалы не будут удалены с сайта. Сейчас юристы «СПИД. Центра» готовят встречный иск.
«СПИД. Центр» был основан в 2016 году. Фонд занимается поддержкой
ВИЧ-положительных
людей и профилактикой
ВИЧ-инфекции
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