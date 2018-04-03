Смерть по прозвищу «Авось»: почему так быстро забываются катастрофы

Россия — страна катастроф. Куда ни глянь: пожары, ДТП, взрывы, теракты. Те, кому повезло не оказаться в эпицентре событий, не успевают осознать одну трагедию, как их накрывает другой. Переживают сначала остро — благодаря очевидцам. Высказываются, плачут, требуют возмездия для виновных. Но не проходит и трех дней, как люди категорично отбрасывают от себя случившееся. Забыть. Абстрагироваться. Жить дальше. Иначе просто невозможно. Максимум через неделю трагедия, какой бы страшной она ни была, сглаживается из памяти большинства. Где же там нам помнить, что было год назад!

А между тем то, что произошло именно год назад, 3 апреля 2017 года, в Санкт-Петербурге , помнить как раз необходимо. Именно тогда на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв, унесший жизни 16 человек. Ранения разной степени тяжести получили 108 пассажиров. Случилось то, чего мы боимся больше всего, — теракт. Россиянам было от этого больно. Было страшно. Время, как известно, лечит. В России если кто и лечит быстро и качественно, то это оно. Забыли…

Забыли, конечно, слава богу, не все. Следственный комитет объявил во вторник, что расследование уголовного дела находится «на завершающей стадии». За год удалось установить заказчика, организатора и исполнителей. Всего обвиняемыми по делу проходят 11 человек. Все они за решеткой. Но все-таки помнят о теракте больше те, кому это положено в силу служебных обязанностей. У других в памяти остались о случившемся, похоже, весьма смутные сведения. Например, у того питерского чиновника, который принес во вторник букет цветов одной из пострадавших в теракте и поздравил «именинницу». Именины чего? Второго рождения? Да, это дико. Несовместимо с занимаемой должностью. Но вся беда в том, что год — огромный срок для любой российской катастрофы.

А что могло бы нам напоминать о них? Нет, не СМИ должны это делать и не специально уполномоченные люди. Жизнь должна. Вернее, те изменения, которые обязаны следовать за трагичными происшествиями. А они не следуют.

Во вторник петербуржцы принесли на место трагедии цветы и свечи, но насколько часто напоминали им весь год о случившемся, скажем, досмотры на входах в метро сумок и рюкзаков? А в Москве как часто мы сталкиваемся с подобными проверками? Практически никогда. Редкие случаи, больше напоминающие необходимость отчитаться. О тотальном контроле пассажиропотока нет и речи. А на входах в крупные магазины он имеет место быть? Там, где есть камеры хранения? Те самые, что сделали возможным еще одно, пусть и не такое страшное по своим последствиям ЧП, когда взорвалась сумка, оставленная в такой камере в супермаркете. Забыли об этом? Забыли давно.

Сегодня страна живет сочувствием к жертвам пожара в Кемерове . Уж больно это было страшно в какой-то своей обыденности, будничности: банальный поход за покупками и в кино обернулся страшной гибелью десятков людей, да еще детей. Мы мучаемся осознанием случившегося. Это не отпускает. Мы требуем принятия превентивных мер по всей стране и сами осматриваем пожарные входы-выходы в публичных местах. Предаем огласке обнаруженные нарушения. Но надолго ли нас хватит? До следующей катастрофы? Которая смоет свежей кровью те смерти, от переживания которых уже успели устать?

Россия — страна катастроф: пожары, ДТП, взрывы, теракты. Откуда столько? Кто виновен в этом? 26 марта немецкая полиция остановила на трассе на выезде из Берлина автобус, в котором находилось 40 российских детей. На сайте берлинской полиции сообщалось, что внимание сотрудников дорожной службы привлекли ржавые передние тормозные диски автобуса. Дальнейшая проверка, уже в мастерской, показала, что у автобуса не работали левый передний и правый задний тормоза, болтался бензобак, тормозные диски были стерты, подвеска переднего моста сломана, а глушитель поврежден. Учительница отправленных в гостиницу на время проверки детей выразила недоумение: что это так бурно среагировала немецкая полиция на «мелкие» неприятности?!

Вы будете после этого спрашивать: кто виноват в российских катастрофах? Виноват «авось». Мы думаем, что он — элемент русского фольклора, а в действительности он и есть наша завтрашняя смерть. Нелепая, случайная, в какой-нибудь совершенно нежданной катастрофе, которой, конечно, никто не хотел и в которой, увы, почти невозможно будет потом найти виновных.

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