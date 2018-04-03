Арестованный Зивудин Магомедов просит в СИЗО выдать ему электрочайник

"В камерах «Лефортово» нет горячей воды, и Магомедов настоятельно просит выдать ему электрический чайник или кипятильник, он спрашивает, как он будет стирать вещи без электрочайника?" — сказал Мельников, указав, что члены комиссии поддержали эту просьбу.

Мельников также проинформировал, что Магомедов пожаловался правозащитникам на отсутствие в камере телевизора. «В ходе встречи с членами ОНК арестованный Магомедов сказал, что ему психологически очень тяжело находиться в камере без телевизора, а узнав, что СИЗО не полностью обеспечен телевизорами и холодильниками, выразил готовность приобрести 10 телевизоров и 10 холодильников для нужд следственного изолятора, чтобы заключенные могли ими пользоваться», — сказал правозащитник.