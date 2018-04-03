Новые спортплощадки появятся в Безенчукском районе и Тольятти 

Современные спортивные площадки построят в поселке Звезда Безенчукского района и в Тольятти, в школе-интернате № 5. Целый ряд вопросов сегодня был решен в ходе работы главы региона в приемной Президента. Обращения граждан были разные, касались они как ремонта школ и домов, так и развития сельского хозяйства.
В этой школе утро начинается со спортивной зарядки. Она длится час. Физические нагрузки предусмотрены и во время больших перемен. Преподаватели тольяттинского интерната доказывают: возможности здоровья их учеников, как значится на табличке, на самом деле не ограничены. Это вопрос желания и занятий. «Наши велосипедисты в течение последних 9 лет на сурдлимпиадах занимали целый ряд призовых мест, одних только заслуженных мастеров спорта России подготовлено 5 человек», — рассказал директор школы-интерната Александр Стариков.
Преподаватели говорят, что их дети способны и на большее. Нужны возможности. Заслуженный тренер СССР Эдуард Якушов поделился: «У нас нет сейчас площадки на улице, у нас один спортзал остался. Поэтому пришли просить, чтобы нам построили площадку».
В приемной Президента страны глава региона отвечает: к 1 сентября площадка будет. Сейчас нужно в сжатые сроки проработать, какой она должна быть, чтобы все ученики могли заниматься безопасно. Необходимо, говорит Дмитрий Азаров, решить вопрос с оснащением школы необходимым инвентарем. Отдельное поручение главе Тольятти дано на счет благоустройства территории. В Безенчукского районе проблема похожая. Глава поселка Звезда рассказывает: в самой большой поселковой школе области есть спортзал, но игровой площадки тоже нет. «Межквартальные дороги подстроили. К чему? Это красиво, это уровень жизни. Так вот и эта площадка — это повышение уровня жизни детей», — подчеркнула Лидия Васильева.
Местные власти пытались решить вопрос самостоятельно. Заливали лед, но площадка получается неровной. Что такое настоящий хоккей или фигурное катание, дети узнать не могут.
Проект подразумевает футбольное поле с искусственным газоном. Предусмотрят и возможность для занятий баскетболом, волейболом, теннисом. Зимой будет ледовая арена. Площадку построят на улице Победы, как сказала глава поселка, рядом живет много молодежи, территория точно пустовать не будет. В общей сложности в этом году в области запланировано устройство 12 площадок, 5 из них появятся в Самаре. Отметим, что во время работы главы региона в приемной Президента рассматривался целый ряд вопросов, в том числе касаемых ремонта школ и жилых домов, совершенствования транспортного обслуживания населения, а также развития сельского хозяйства области.