Новые спортплощадки появятся в Безенчукском районе и Тольятти

Современные спортивные площадки построят в поселке Звезда Безенчукского района и в Тольятти , в школе-интернате № 5. Целый ряд вопросов сегодня был решен в ходе работы главы региона в приемной Президента. Обращения граждан были разные, касались они как ремонта школ и домов, так и развития сельского хозяйства.

В этой школе утро начинается со спортивной зарядки. Она длится час. Физические нагрузки предусмотрены и во время больших перемен. Преподаватели тольяттинского интерната доказывают: возможности здоровья их учеников, как значится на табличке, на самом деле не ограничены. Это вопрос желания и занятий. «Наши велосипедисты в течение последних 9 лет на сурдлимпиадах занимали целый ряд призовых мест, одних только заслуженных мастеров спорта России подготовлено 5 человек», — рассказал директор школы-интерната Александр Стариков

Преподаватели говорят, что их дети способны и на большее. Нужны возможности. Заслуженный тренер СССР Эдуард Якушов поделился: «У нас нет сейчас площадки на улице, у нас один спортзал остался. Поэтому пришли просить, чтобы нам построили площадку».

В приемной Президента страны глава региона отвечает: к 1 сентября площадка будет. Сейчас нужно в сжатые сроки проработать, какой она должна быть, чтобы все ученики могли заниматься безопасно. Необходимо, говорит Дмитрий Азаров , решить вопрос с оснащением школы необходимым инвентарем. Отдельное поручение главе Тольятти дано на счет благоустройства территории. В Безенчукского районе проблема похожая. Глава поселка Звезда рассказывает: в самой большой поселковой школе области есть спортзал, но игровой площадки тоже нет. «Межквартальные дороги подстроили. К чему? Это красиво, это уровень жизни. Так вот и эта площадка — это повышение уровня жизни детей», — подчеркнула Лидия Васильева

Местные власти пытались решить вопрос самостоятельно. Заливали лед, но площадка получается неровной. Что такое настоящий хоккей или фигурное катание, дети узнать не могут.