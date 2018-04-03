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Компанию в Можайске оштрафовали на нарушение требований земельного законодательства
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Компанию в Можайске оштрафовали на нарушение требований земельного законодательства 

РИАМО 58 минут назад
Фото: РИАМО
Компанию-собственника участков сельскохозяйственного назначения в подмосковном Можайске оштрафовали на 400 тысяч рублей за непроведение мероприятий по защите земель от зарастания сорняками и по обеспечению ее плодородия, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
В ведомство поступили материалы от властей Можайска в отношении ООО «Электрик», собственника шести земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в муниципалитете, общей площадью 167,88 гектара, на предмет соблюдения требований земельного законодательства РФ.
«В результате проверки материалов, установлен факт невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель и охране почв, по предотвращению негативных процессов, ухудшающих качественное состояние земель, выразившийся в непроведении агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозийных мероприятий с целью обеспечения воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного назначения в результате зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью», — говорится в сообщении.
Земельные участки не используются для сельскохозяйственного производства, заросли сорной (марь белая, тысячелистник обыкновенный, полынь, пырей) и древесно-кустарниковой (лещина обыкновенная) растительностью, не огорожены, доступ к ним не ограничен. Документы, подтверждающие проведение мероприятий, направленных на сохранение почв и их плодородия, общество не представило.
За невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, ООО «Электрик» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 400 тысяч рублей.
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