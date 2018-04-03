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Дороги и тротуары Москвы начали отмывать после зимы
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Дороги и тротуары Москвы начали отмывать после зимы 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Московские коммунальщики приступили к наведению порядка на дорогах и тротуарах российской столицы после зимнего сезона. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, уже сегодня рабочие начали мыть дороги, а также территорию дворов и парковок. Они используют специальный шампунь, который позволяет смывать образовавшуюся в течение зимы пленку из остатков бензина и резины. Петр Бирюков подчеркнул, что полностью отмыть их с помощью простой воды невозможно.
Кроме того, заммэра добавил, что в апреле улицы столицы вымоют шампунем четырежды. Одновременно с этим коммунальщики проведут очистку мостов, подземных пешеходных переходов и дорожных знаков.
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