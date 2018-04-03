Наталию Гулькину не выпускали из Италии

Экс-солистка «Миража» купила слишком много сувениров.

Отпуск в самом сердце Европы — ну разве не мечта? Экс-солистка «Миража» Наталия Гулькина отправилась в Италию Австрию с сестрой Ольгой. Правда, звезда накупила так много сувениров, что из-за этого ее даже отказались выпускать домой!

Певица купила 12 моделей очков разных фирм — оказывается, как Элтон Джон , Наталия коллекционирует оправы, множество красивых камней и кораллов для огромного аквариума. Из-за них-то багаж певицы не прошел по весу! Прямо на стойке регистрации звезде пришлось открывать свои чемоданы и «пристраивать» новинки. Спас багаж сестры, а что-то Наталия взяла с собой в ручную кладь.

Правда, этот курьез стал единственным неприятным моментом всего путешествия. Маршрут вышел непростым: сначала звезда любовалась Альпами, гуляла по Южному и Северному Тиролю, проехалась по небольшим австрийским городам, а после отправилась в Северную Италию, где она с сестрой поселилась в домике прямо у озера Гарда

«Каждое утро, выходя на балкон, я видела перед собой удивительные пейзажи, необъятную гладь озера, лебедей, нежащихся в лучах итальянского солнца — это настоящий восторг, в Италии мне все время хотелось петь! Что я, в общем-то, и делала», — рассказала Наталия.

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