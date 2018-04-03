Энн Эпплбаум: Европа еще не осознала российскую угрозу

Путинская Россия использует социальные медиа, большие суммы денег, а также партии крайнего правого и крайне левого фланга в Европе, чтобы вызвать раскол и подорвать доверие к демократии, НАТО ЕС . А ЕС все еще не в состоянии осознать угрозу и выработать свой ответ, считает американский журналист и писатель Энн Эпплбаум

И как журналист, и как историк Энн Эпплбаум — фигура совершенно колоссальная. Она получила Пулитцеровскую премию за свою книгу о советских лагерях ГУЛАГа, написанную в 2004 году, а ее последнюю книгу — о голоде, искусственно созданном Сталиным на Украине в 30-е годы, «Красном голоде», только что вышедшую на датском — тоже хвалят практически все критики.

Поражает и журналистская карьера Эпплбаум. Она, в частности, была редактором The Economist , членом редколлегии Washington Post , а в последние годы как журналист и участник дебатов зарекомендовала себя резким и бескомпромиссным критиком того воздействия, которое Россия оказывает как на США , так и на Европу. Именно этому была посвящена беседа, когда корреспондент Berlingske встретился с Эпплбаум в Копенгагене в прошлое воскресенье.

Интервью состоялось через несколько дней после того, как британское правительство объявило, что подозревает Россию в попытке покушения на русских, живущих в изгнании в Англии . Энн Эпплбаум объясняет, что Западу не стоит думать, что путинский режим особо заботит то, что о нем думают.

«Цель Путина вовсе не состоит в том, чтобы его любили на Западе. Ему совершенно все равно, нравится ли нам их политическая система или нет, русским все более неинтересно заниматься каким-то видом дипломатии с Западом. Сейчас Путин готов нарушить почти все правила исключительно циничным способом», — заявляет она и говорит более подробно о том, как российские правительство, по ее мнению, попыталось повлиять на демократические процессы в Европе и США.

Синяя книга: Энн Эпплбаум

Родилась в 1987 году (так в оригинале статьи, на самом деле в 1964 — прим. ред.) в Вашингтоне.

Изучала литературу, историю и международную политику в Йельском университете в США и Лондонской школе экономики.

Работала редактором, журналистом и колумнистом, в частности, в «Экономист» (The Economist), «Спектатор» (The Spectator), « Дейли Телеграф » (Daily Telegraph), а также входила в редколлегию «Вашингтон пост» (Washington Post).

Несколько лет жила в Польше , в 1992 году вышла замуж за польского журналиста, политика, впоследствии министра иностранных дел Радослава Сикорского

Автор нескольких книг, в частности, «ГУЛАГ: история» (2004 год), за которую была награждена Пулитцеровской премией. Последняя книга, написанная в 2017 году, «Красный голод», посвящена созданной Сталиным голодной катастрофе на Украине в 30-е годы.

Британский принц Чарльз вручает медаль американо-британской журналистке и писательнице Энн Эпплбаум

«Излюбленная манера Путина — оказывать влияние через СМИ других стран и демократические системы этих стран. Мы знаем, что у России есть стратегия, направленная на поддержку партий повсюду в Европе, как правило, на крайнем правом фланге, но также иногда и на крайнем левом. Это происходит в виде как прямой экономической помощи, так и поддержки создания мнений в электронных СМИ. Иногда экономическая помощь бывает не прямой, например, в виде выгодных контрактов и инвестиционных возможностей, что, в частности, видно в отношениях с Партией свободы в Австрии », — говорит Эпплбаум и делает вывод:

«Ставится цель обеспечить мобилизацию против ЕС, против демократии и против Америки в Европе, чтобы свергнуть или, по крайней мере, подорвать западный альянс. И в этом Путин весьма преуспел».

По словам Эпплбаум, российская стратегия оказалась очень эффективной, потому что она пытается расширить уже существующие разломы в отдельных демократических странах.

«Очень сложно заставить европейские страны обратить внимание на угрозу, особенно потому что Россия не изобретает новые конфликты. Напротив, Россия поддерживает и углубляет конфликты существующие. Взгляните на Польшу: здесь Россия поддерживает правоэкстремистские националистические группы, которые являются активными противниками России. Цель заключается не в том, чтобы как-то посодействовать России или пророссийским организациям, но в том, чтобы вызвать раскол. Для них нынешняя партия «Право и справедливость» — просто идеальна, хотя она и утверждает, что является антироссийской», — говорит Эпплбаум и продолжает.

«Польша, ранее бывшая влиятельной страной в ЕС — например, она принимала участие в выработке позиции ЕС по отношению к конфликту на Украине — сейчас в представлении многих съежилась до сборища правых экстремистов, к которым прислушиваются очень немногие. С точки зрения Кремля, это почти оптимально».

Эпплбаум хорошо знает Польшу, поскольку долгое время здесь жила и замужем за бывшим министром иностранных дел страны Радославом Сикорским, который сейчас находится в оппозиции к нынешнему правительству. Но дестабилизирующее российское влияние она видит не только в Польше.

«Россия также совершенно явно поддерживает нынешнего чешского президента ( Милоша Земана — прим. Berlingske), весьма скептически относящегося к ЕС. В Италии Россия поддерживает крайний правый фланг, так же как и «Движение пяти звезд», которое изначально относилось к России нейтрально и даже враждебно, но чей лидер, Беппе Грилло , по неизвестным причинам изменил мнение. Повсюду в Европе можно видеть, как русские стремятся оказывать влияние на партии, занимающиеся дестабилизацией».

Избрание Дональда Трампа президентом США также в значительной степени способствовало тому, что ЕС никак не реагирует (на происходящее), считает Эпплбаум.

«В США у нас есть президент, настроенный пророссийски и благодарный за то воздействие, которое русские оказали на выборы, что помогло ему одержать победу, к тому же, его основные инстинкты не демократические, а автократические. Кроме того, Трамп не испытывает никакой симпатии и никаких сантиментов по отношению к НАТО, он к ней равнодушен. Отсутствие американского лидерства затрудняет реакцию ЕС, и ЕС даже себе не признается в том, что Россия — проблема, точно так же, как у ЕС нет никакой общей стратегии по отношению к российскому влиянию и дезинформации».

Эпплбаум рассказывает, что она не так давно выступала перед Еврокомиссией и выдвинула ряд предложений по поводу того, что можно сделать, чтобы противостоять влиянию Путина. В беседе с Berlingske она подчеркивает такие меры, как поддержка существующих и создание новых СМИ на русском языке и гораздо более строгое соблюдение антикоррупционного законодательства.

Впрочем, она считает также, что можно сделать гораздо больше, чтобы противостоять влиянию анонимных пользователей социальных сетей, которые, по ее мнению, являются центральным орудием российских спецслужб как во время американских, так и различных европейских выборов.

«В Twitter, если ты журналист или политик, можешь получить «галочку» рядом со своим именем, что показывает, что твоя личность установлена. А почему все не могут получить такую же «галочку»? И, например, можно было бы предоставлять людям возможность видеть посты только тех, личность которых установлена. Одновременно те, кто хотел бы видеть «твиты» всех, в том числе и тех, кто остается анонимными, могут предпочесть это», — говорит она и добавляет, что вообще можно предоставить всем гражданам ЕС цифровую идентификацию, которую можно будет подтвердить. И люди смогут выбирать, станут ли они использовать ее в соцсетях. Эстонское правительство, например, уже ввело такую цифровую идентификацию.