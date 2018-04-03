Судей заменят роботы

В столичные суды могут внедрить искусственный интеллект. Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова сообщила, что деньги на разработку интеллектуальной системы уже выделены. Цифровая система будет решать те дела, где требуется лишь формальное рассмотрение. Истца и ответчика будут идентифицировать по отпечаткам пальцев.

Артем Мугунянц, юрист:

— Мосгорсуд уже несколько лет лоббирует идею о дистанционном делопроизводстве. Естественно, технический прогресс ведет к тому, что количество обслуживающего персонала сокращается. В качестве примера уже реализованной системы автоматизации можно привести ГАИ . Внедрение интеллектуальной системы, которая выписывает штрафы и составляет протоколы на основании показаний камер, помогло уменьшить степень участия человека в этих процедурах. За счет этого сократили и количество инспекторов. Новая система документооборота поможет разгрузить федеральных судей. Тем не менее количество судей вряд ли станет меньше. Для вступления судебного решения в силу в любом случае требуется подпись судьи. Ответчик или истец может подать апелляцию. И тогда понадобится проводить традиционное заседание. Сокращение угрожает только обслуживающему персоналу.

— Юриспруденция входит в число отраслей, где высока доля рутинных операций. Естественно, автоматизация уменьшит необходимость в живой рабочей силе. К этому нужно быть готовым. Развитие информационных технологий по сути своей формирует новую структуру рынка труда. Это происходит не только в суде, но и в других отраслях. И государство должно обратить внимание на эту проблему. Перед тем как заменять работников интеллектуальными системами, нужно подумать о том, куда эти люди пойдут после сокращения. Во время экономического кризиса 2014 года было уволено огромное количество банковских служащих. И о них никто не позаботился, работу себе они были вынуждены искать самостоятельно. Опыт показал, что такие явления ведут к большим затратам. Ведь сокращенным сотрудникам работодатель, которым в случае с судами выступает государство, должен еще два месяца платить зарплату. В случае постановки на биржу труда какое-то время выплачивается пособие, снова государством. Значительное число уволенных придется отправлять на переквалификацию, тратить время и деньги на обучение востребованным в данный момент профессиям. Существует ли достаточное количество соответствующих этим требованиям учебных заведений? Если нет, снова придется производить финансовые вливания. В итоге мы получаем заметное повышение уровня безработицы и огромный расход бюджета. Поэтому перед тем, как заменять живых людей цифровыми технологиями, необходимо учесть все вышеперечисленное. Хорошим решением будет создание мотивации для бизнесменов, которые организуют новые рабочие места. Так, можно изменить систему налогообложения, чтобы предоставлять льготы.

Ярослав Федосеев, госслужащий:

— Я полностью одобряю это решение. Внедрение электронных систем документооборота в делах, по которым не возникает споров, вполне логично. В судебном делопроизводстве есть множество операций, которые может и должна выполнять машина. Человеческие силы лучше направить на более сложные вопросы. Это позволит уменьшить сроки рассмотрения дел и увеличить эффективность работы судов.