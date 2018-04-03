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Царицынский звуковой фонтан готовят к летнему сезону
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Царицынский звуковой фонтан готовят к летнему сезону 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Свето-звуковой фонтан в музее-заповеднике «Царицыно» заработает в начале летнего сезона. Об этом сообщили в администрации парка. Однако назвать дату с уверенностью сотрудники «Царицына» пока не могут, так как открытие фонтана напрямую связано с погодными условиями. Предварительно, произойдет это 1 мая.
Сейчас фонтан проверяют специалисты «Гормоста». Они проводят монтаж светильников, труб и других элементов.
Буквально в понедельник, 26 марта, с фонтана сняли воздухоопорный купол — защитное устройство, которое специалисты установили над чашей водного комплекса еще осенью. Сам фонтан состоит из огромного количества сложных инженерных устройств: это и герметичные шкафы, и насосы, светильники и другие приспособления. В период снегопадов защитить все техническое оснащение позволяет купол.
— Демонтаж купола занимает довольно долгое время, от 7 до 9 дней. Затем наши специалисты приводят в порядок фонтан: чистят его и красят, — рассказал редактору газеты «Борисовские пруды» начальник участка «Гормост-фонтаны» Виталий Давыдов.
Видео: Государственный музей-заповедник «Царицыно»
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