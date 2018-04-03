Вынесен первый приговор по делу о вмешательстве России в американские выборы

Голландский адвокат Алекс ван дер Зваан (Alex van der Zwaan) стал первым осужденным по делу о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Юриста приговорили к 30 дням тюрьмы, двум месяцам условного заключения и штрафу в 20 тысяч долларов за дачу ложных показаний.

Агентство сообщает, что в конце февраля этого года Зваан признал, что соврал спецпрокурору Роберту Мюллеру , расследующему дело, о своих связях с членами президентской кампании Дональда Трампа , в частности Риком Гейтсом , который был одним из ее руководителей. Помимо этого, он солгал о своей совместной работе с мужчиной, который, по версии следствия, был сотрудником российских спецслужб.

Бывший работник нью-йоркской юридической компании Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom Алекс ван дер Зваан — зять российского предпринимателя Германа Хана , совладельца LetterOne holding (ранее Альфа-групп).

Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера 16 февраля опубликовал список россиян, которые, по мнению следствия, причастны к вмешательству в выборы в США. В списке значатся 13 человек и организаций.