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Британский эксперт признался, что его отговаривали от участия в Московской конференции
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Британский эксперт признался, что его отговаривали от участия в Московской конференции 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Заместитель директора Королевского института объединенных родов войск (RUSI) Малкольм Чалмерс, представляющий Великобританию на Московской конференции по безопасности, в ходе выступления в среду признался, что в Лондоне его пытались отговорить от участия в мероприятии в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Британский эксперт стал спикером на пленарном заседании «Европейская безопасность: сотрудничество или конфронтация?», в котором также приняли участие постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, а также главы минобороны Белоруссии и Сербии.
"Многие мои друзья в Лондоне говорили мне, что, может быть, не совсем правильно будет посещать эту конференцию из-за последних известных событий (дела Скрипаля — прим. ТАСС), — сказал Чалмерс. — Может быть, и в России здесь есть люди, которые говорят, почему этот кто-то из Великобритании сейчас приглашен на это престижное мероприятие, которое проходит под эгидой министерства обороны".
"Я думаю, что обе группы скептиков не правы, — подчеркнул он. — Сейчас то самое время, когда мы должны держать открытыми каналы коммуникации, которые действительно основываются на всей серьезности ситуации, с которой мы столкнулись, и все это должно проходить в совершенно спокойной, аналитической манере".
Британский эксперт призвал стороны укрепить диалог между военными, сделать его более прозрачным. «Уверен, что Лондон будет готов на взаимной основе прояснять Москве все сомнения и двигаться навстречу друг другу», — добавил Чалмерс.
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