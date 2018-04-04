Британский эксперт признался, что его отговаривали от участия в Московской конференции

Сергея Скрипаля. МОСКВА , 4 апреля. / ТАСС /. Заместитель директора Королевского института объединенных родов войск ( RUSI ) Малкольм Чалмерс, представляющий Великобританию на Московской конференции по безопасности, в ходе выступления в среду признался, что в Лондоне его пытались отговорить от участия в мероприятии в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ

"Многие мои друзья в Лондоне говорили мне, что, может быть, не совсем правильно будет посещать эту конференцию из-за последних известных событий (дела Скрипаля — прим. ТАСС), — сказал Чалмерс. — Может быть, и в России здесь есть люди, которые говорят, почему этот кто-то из Великобритании сейчас приглашен на это престижное мероприятие, которое проходит под эгидой министерства обороны".

"Я думаю, что обе группы скептиков не правы, — подчеркнул он. — Сейчас то самое время, когда мы должны держать открытыми каналы коммуникации, которые действительно основываются на всей серьезности ситуации, с которой мы столкнулись, и все это должно проходить в совершенно спокойной, аналитической манере".

Британский эксперт призвал стороны укрепить диалог между военными, сделать его более прозрачным. «Уверен, что Лондон будет готов на взаимной основе прояснять Москве все сомнения и двигаться навстречу друг другу», — добавил Чалмерс.