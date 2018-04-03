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Длинные ноги и тонкая талия: 21-летняя дочь Сталлоне не перестает восхищать фолловеров своей красотой
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Длинные ноги и тонкая талия: 21-летняя дочь Сталлоне не перестает восхищать фолловеров своей красотой 

WMJ.ru 39 минут назад
Фото: WMJ.ru
На новом фото София позирует на залитом солнцем дворе дома в простом коротком платье, которое не скрывает ни длинных идеальных ног девушки, ни ее осиной талии. Фолловеры рассыпаются в комплиментах, не забывая и звездных родителей девушки: актера Сильвестра Сталлоне и актрису Дженнифер Флавин.
— пишет один из пользователей соцсети, тогда как большинство не находят долгих формулировок для своего восторга. «Восхитительная!», «Красотка!», «Обожаю тебя!» — сыплются в комментарии комплименты. А тебе хотелось бы фигуру, как у Софии Сталлоне?
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Фото:Instagram
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