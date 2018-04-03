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Грачи прилетели — весна наступила
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Грачи прилетели — весна наступила 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Точку в номере ставит грач, радующийся долгожданному приходу теплой погоды на территорию Новой Москвы.
Благодаря хрестоматийной картине «Грачи прилетели» живописца Алексея Саврасова массовое появление этих птиц ассоциируется с наступлением весны.
Грачи, как и некоторые другие пернатые, весьма консервативно относятся к «квартирному вопросу»: часто одни и те же гнезда они используют на протяжении нескольких лет. На соседних деревьях может образоваться грачевник — своеобразное птичье землячество, которое в период вывода птенцов будет оглашать окрестности несмолкаемым граем десятков, а то и сотен голосов. Грач — лишь один из представителей разнообразного мира пернатых, проживающих на территории Новой Москвы.
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