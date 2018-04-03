«Книгу памяти» о жертвах теракта в метро представили в Петербурге

В годовщину теракта в подземке петербургский метрополитен представил «Книгу памяти», посвященную погибшим при взрыве, передает РИА «Новости» . Презентация состоялась 3 апреля на станции «Технологический институт».

В книгу вошли 15 историй о судьбах жертв теракта. Воспоминаниями о своих близких поделились их друзья и родственники. Материалы будут доступны в электронном виде. Книга в печатном издании будет выставлена в музее метрополитена на станции «Приморская».

«Чтобы люди будущих поколений знали, что, к сожалению, в XXI веке в цивилизованном государстве могут случаться такие бесчеловечные акты, была издана эта «Книга памяти», — сказал глава ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин