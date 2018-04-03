«Книгу памяти» о жертвах теракта в метро представили в Петербурге 

В годовщину теракта в подземке петербургский метрополитен представил «Книгу памяти», посвященную погибшим при взрыве, передает РИА «Новости». Презентация состоялась 3 апреля на станции «Технологический институт».
В книгу вошли 15 историй о судьбах жертв теракта. Воспоминаниями о своих близких поделились их друзья и родственники. Материалы будут доступны в электронном виде. Книга в печатном издании будет выставлена в музее метрополитена на станции «Приморская».
«Чтобы люди будущих поколений знали, что, к сожалению, в XXI веке в цивилизованном государстве могут случаться такие бесчеловечные акты, была издана эта «Книга памяти», — сказал глава ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин.
Напомним, теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года. Смертник Акбаржон Джалилов взорвал самодельную бомбу в вагоне поезда, двигавшегося от «Сенной площади» к станции «Технологический институт». В результате взрыва погибли 15 невинных людей и сам террорист, более 100 человек получили ранения.