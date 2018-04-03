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Планетарий выведет в прямой эфир космонавта во время эксперимента
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Планетарий выведет в прямой эфир космонавта во время эксперимента 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: Москва меняется
В День космонавтики, 12 апреля, впервые Московский Планетарий подготовил эксклюзивную трансляцию: в прямой эфир прямо во время эксперимента с «сухой» иммерсией выйдет космонавт-испытатель, заместитель руководителя НТЦ, начальник летно-испытательного отдела РКК «Энергия» Марк Серов. Об этом сообщает пресс-служба планетария.
М. Серов расскажет о создании пилотируемого транспортного корабля и научно-исследовательских работах в интересах лунной программы. Начало лекции 12 апреля 2018 года в 12:00.
Эксперимент, в котором будет участвовать космонавт, является одной из нескольких моделей по воспроизведению в наземных условиях влияния невесомости на организм человека, разработанных Институтом медико-биологических проблем РАН (ИМБП РАН). В условиях «сухой» иммерсии проводятся, в частности, испытания пассивных средств профилактики в интересах космических полетов.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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