Рейтинг медиаактивности ВИП-персон Волгоградской области. Март-2018 

Как составляется рейтинг
Экспертный канал «ФедералПресс» подготовил рейтинг медиаактивности важнейших персон политики, экономики и общественной жизни Волгоградской области за февраль 2018 года, сформированный по частоте упоминаний в материалах Рунета. Рейтинг реализуется совместно с Институтом стратегических коммуникаций и основывается на контент-анализе информационной базы «Яндекс. Новости», в которую входит более 3000 российских СМИ, представленных в интернете и заключивших соглашение о сотрудничестве с «Яндексом», в том числе ресурсы, формально не имеющие статуса СМИ, но обладающие своей аудиторией и регулярно публикующих новостные сюжеты.
Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области — 924 (729)
Глава региона, который и прежде был недосягаем для конкурентов, медийную активность нарастил. Впрочем, как это уже бывало прежде, подавляющее большинство сообщений фактически не были прямо связаны с поступками или даже словами губернатора. Значительный пул провластных СМИ ожидаемо упоминают его персону в связи с любыми позитивными сообщениями.
Росстат зафиксировал улучшение некоторых показателей. Например небольшой рост индекса промпроизводства, соответственно СМИ отсылали своих читателей и зрителей к прежним заявлениям и обещаниям Бочарова.
Конечно, отмечены и фактические действия главы региона. Так он участвовал в траурном мероприятии солидарности Волгограда с жителями Кемерово после трагических событий 25 марта, инспектировал объекты благоустройства и подготовки к ЧМ-2018 — от аэропорта до парка культуры и отдыха. Бочаров также комментировал выборы в области — высокий уровень явки при голосовании за президента и итоги регионального референдума.
С заметными фигурами федерального масштаба Бочаров в марте встречался несколько реже обычного. Можно выделить визит главы РЖД Олега Белозерова, который обсуждал с губернатором реконструкцию вокзала «Волгоград-I» (она должна быть завершена к 9 мая). А также посещение области заместителем министра МВД Виталием Шуликой.
Губернатор торжественно открыл восстановленный по его указанию городской детско-юношеский центр, что нашло отражение в СМИ.
Занимался Бочаров и губернаторской рутиной — подписал традиционное весеннее распоряжение о временном ограничении движения большегрузов, встречался со своими заместителями и руководителями предприятий региона.
Как таковой критики СМИ Бочарова в марте не удостоили. За исключением публикаций издания «Блокнот Волгоград», которое критиковало губернатора за высокий рост долговой нагрузки областного бюджета.
Владимир Шкарин, вице-губернатор Волгоградской области — 61 (38)
Если в прошлом рейтинге появление Шкарина можно было объяснить эффектом новизны, то по итогам марта констатируем укрепление медийной упоминаемости заместителя в качестве второго публичного лица от исполнительной власти.
Ровно тот же круг прогубернаторских СМИ, что по любому поводу вспоминали обо всех заявлениях Бочарова, цитировали и Шкарина. Так он стал медийно заметной фигурой в акции единения с Кемерова, а также активно комментировал одну из своих профильных тем — финансирование здравоохранения.
Также Шкарин встречался с финалистами национального конкурса управленцев «Лидеры России».
При этом никаких ярких заявлений Шкарин не сделал.
3) Виталий Лихачев, глава администрации Волгограда.
Сити-менеджер областной столицы вернулся в медиа-топ после месячного перерыва благодаря двум основным факторам. Во-первых, глава горадминстрации был заметен в публикациях по теме: проблемы инфраструктуры и безопасности. В частности он упоминался в критических публикациях относительно состояния дорог. А также и в позитивных сюжетах по благоустройству. Другим основным ифноповодом стал очередной рейтинг российских мэров, где Лихачев занял место в пятерке худших в стране.
Также Лихачев сопровождал губернатора Андрея Бочарова в его инспекциях городских объектов.
Сергей Горняков, секретарь реготделения «Единой России».
Первый зампред областной думы и руководитель волгоградских единороссов вернулся в десятку триумфально — он кратно увеличил число публикаций, в основном — позитивных.
Разумеется, СМИ писали о реакции Горнякова на ход голосования 18 марта и его итоги. Кроме того, главный областной единоросс достаточно продуктивно работал в думе, а в партийном статусе дал старт избирательной кампании в городские собрания Волгограда, Волжского и Камышина. «Единая Россия» начала проведение праймериз по выдвижению кандидатов на эти выборы.
Но самым ярким в череде упоминаний Горнякова в отчетном месяце стали материалы, анализирующие возможное изменение во внутрирегиональном раскладе политических фигур. Высокий результат Урюпинска, который Горняков возглавлял до избрания в думу, некоторые СМИ оценили как однозначный персональный успех и заявку на повышение — по разным версиям ему теперь «светит» или пост спикера облдумы или кресло сенатора Совета Федерации.
Андрей Косолапов, глава Волгограда — 44 (71)
Глава областного центра показал достаточно высокий результат, но лишился февральского блеска, когда его цитировали по международным проблемам. Отсюда и заметное снижение результата. В марте представление СМИ о Косолапове вернулось в рамки городского формата, где главе предписана роль своего рода «свадебного генерала».
Впрочем, первые попытки аналитики предстоящих в сентябре выборов в новый созыв гордумы прочат Косолапову уверенное продление мандата и весьма вероятное сохранение высокого поста.
Николай Семисотов, председатель Волгоградской областной думы — 40 (31)
А вот спикеру регионального парламента некоторые СМИ успели напророчить ровно обратное — потерю руководящего кресла, причем до перевыборов. Якобы в «вину» Семисотову ставится провальный результат по явке и по результату Владимира Путина на президентских выборах в городе Михайловка, главой которого он был до выборов в облдуму в 2014-м. Недовольство результатами в «вотчине» Семисотова со стороны партии и губернатора предполагали в марте несколько информресурсов. Однако факт недовольства, конечно, не означает автоматических выводов.
Среди всех постоянных участников ТОП-10, только Семисотов становится объектом критики медиа ежемесячно.
Игорь Воронин, мэр Волжского — 41 (31)
Последний в области всенародно избранный глава городского поселения укрепил свои позиции, в первую очередь благодаря внутригородским темам. Так Воронин встречался с трудовыми коллективами, разъяснял подробности будущего благоустройства во втором по рангу городе области. Сказалось на рейтинге Воронина и то, что в день выборов Андрей Бочаров посетил вместе с ним один избирательных участков в Волжском, чем развеял слухи о том, что волжский градоначальник якобы попал в опалу у главы региона.
В конце месяца мэр также провел публичный отчет перед горожанами, который местные СМИ оценили позитивно.
Ирина Гусева, депутат Государственной думы — 38 (41)
Первый зампред комитета по бюджету Государственной думы и замруководителя патриотической платформы «Единой России» второй месяц подряд незначительно, но ухудшила позиции. Впрочем, если в прошлом году подобный результат гарантировал место если не в тройке, то точно в пятерке, то теперь экс-глава Волгограда довольно неожиданно оказалась на восьмой строчке.
При этом Гусева единственный в рейтинге депутат Госдумы.
Среди поводов, по которым Гусева появлялась в СМИ, ее комментарии заявления главы британского МИДа Бориса Джонсона по поводу возможного бойкота Англией ЧМ-2018 в России.
«Когда уже весь мир поймёт, что спорт и политика это разные вещи?!» — цитируют СМИ Гусеву.
Кроме этого именно Гусева первой сообщила о выделении дополнительного федерального финансирования Волгоградской области по ряду проектов, активно проводила встречи в своем округе. Написали о Гусевой как о заметном политике-женщине и в обзорах в преддверии 8 марта.
Алексей Ульянов, общественный деятель, правозащитник —
37 (28).
Ульянов остался единственный участником рейтинга без властного статуса. В марте он по-прежнему много занимался проблемами качества дорог, участвовал в разрешении частных споров жителей региона с разными органами власти. Кроме этого, Ульянов отметился тем, что положительно оценил проект рекультивации свалки Кировского района Волгограда в пруд-накопитель под Светлым Яром, который в декабре-январе вызвал большое возмущение жителей поселка.
Николай Лукьяненко 27 (22).
Депутат областной думы помимо ряда рядовых рабочих сообщений запомнился тем, что открыто высказал свое мнение об ошибочности решения по смене в Волгограде часового пояса, принятое на региональном референдуме. Впрочем, депутат в СМИ подчеркивает, что дума волеизъявление жителей доведет до логического завершения.
Кроме того, ряд СМИ со ссылкой на анонимные телеграм-каналы предположили, что Лукьяненко в скором времени может стать сенатором от Волгоградской области.