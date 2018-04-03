Рейтинг медиаактивности ВИП-персон Волгоградской области. Март-2018

Как составляется рейтинг

Экспертный канал «ФедералПресс» подготовил рейтинг медиаактивности важнейших персон политики, экономики и общественной жизни Волгоградской области за февраль 2018 года, сформированный по частоте упоминаний в материалах Рунета. Рейтинг реализуется совместно с Институтом стратегических коммуникаций и основывается на контент-анализе информационной базы «Яндекс. Новости», в которую входит более 3000 российских СМИ, представленных в интернете и заключивших соглашение о сотрудничестве с «Яндексом» , в том числе ресурсы, формально не имеющие статуса СМИ, но обладающие своей аудиторией и регулярно публикующих новостные сюжеты.

Глава региона, который и прежде был недосягаем для конкурентов, медийную активность нарастил. Впрочем, как это уже бывало прежде, подавляющее большинство сообщений фактически не были прямо связаны с поступками или даже словами губернатора. Значительный пул провластных СМИ ожидаемо упоминают его персону в связи с любыми позитивными сообщениями.

Росстат зафиксировал улучшение некоторых показателей. Например небольшой рост индекса промпроизводства, соответственно СМИ отсылали своих читателей и зрителей к прежним заявлениям и обещаниям Бочарова.

Конечно, отмечены и фактические действия главы региона. Так он участвовал в траурном мероприятии солидарности Волгограда с жителями Кемерово после трагических событий 25 марта, инспектировал объекты благоустройства и подготовки к ЧМ-2018 — от аэропорта до парка культуры и отдыха. Бочаров также комментировал выборы в области — высокий уровень явки при голосовании за президента и итоги регионального референдума.

С заметными фигурами федерального масштаба Бочаров в марте встречался несколько реже обычного. Можно выделить визит главы РЖД Олега Белозерова , который обсуждал с губернатором реконструкцию вокзала «Волгоград-I» (она должна быть завершена к 9 мая). А также посещение области заместителем министра МВД Виталием Шуликой.

Губернатор торжественно открыл восстановленный по его указанию городской детско-юношеский центр, что нашло отражение в СМИ.

Занимался Бочаров и губернаторской рутиной — подписал традиционное весеннее распоряжение о временном ограничении движения большегрузов, встречался со своими заместителями и руководителями предприятий региона.

Как таковой критики СМИ Бочарова в марте не удостоили. За исключением публикаций издания «Блокнот Волгоград», которое критиковало губернатора за высокий рост долговой нагрузки областного бюджета.

Владимир Шкарин, вице-губернатор Волгоградской области — 61 (38)

Если в прошлом рейтинге появление Шкарина можно было объяснить эффектом новизны, то по итогам марта констатируем укрепление медийной упоминаемости заместителя в качестве второго публичного лица от исполнительной власти.

Ровно тот же круг прогубернаторских СМИ, что по любому поводу вспоминали обо всех заявлениях Бочарова, цитировали и Шкарина. Так он стал медийно заметной фигурой в акции единения с Кемерова, а также активно комментировал одну из своих профильных тем — финансирование здравоохранения.

Также Шкарин встречался с финалистами национального конкурса управленцев «Лидеры России».

При этом никаких ярких заявлений Шкарин не сделал.

Сити-менеджер областной столицы вернулся в медиа-топ после месячного перерыва благодаря двум основным факторам. Во-первых, глава горадминстрации был заметен в публикациях по теме: проблемы инфраструктуры и безопасности. В частности он упоминался в критических публикациях относительно состояния дорог. А также и в позитивных сюжетах по благоустройству. Другим основным ифноповодом стал очередной рейтинг российских мэров, где Лихачев занял место в пятерке худших в стране.

Также Лихачев сопровождал губернатора Андрея Бочарова в его инспекциях городских объектов.

Первый зампред областной думы и руководитель волгоградских единороссов вернулся в десятку триумфально — он кратно увеличил число публикаций, в основном — позитивных.

Разумеется, СМИ писали о реакции Горнякова на ход голосования 18 марта и его итоги. Кроме того, главный областной единоросс достаточно продуктивно работал в думе , а в партийном статусе дал старт избирательной кампании в городские собрания Волгограда, Волжского и Камышина . «Единая Россия» начала проведение праймериз по выдвижению кандидатов на эти выборы.

Но самым ярким в череде упоминаний Горнякова в отчетном месяце стали материалы, анализирующие возможное изменение во внутрирегиональном раскладе политических фигур. Высокий результат Урюпинска , который Горняков возглавлял до избрания в думу, некоторые СМИ оценили как однозначный персональный успех и заявку на повышение — по разным версиям ему теперь «светит» или пост спикера облдумы или кресло сенатора Совета Федерации

Глава областного центра показал достаточно высокий результат, но лишился февральского блеска, когда его цитировали по международным проблемам. Отсюда и заметное снижение результата. В марте представление СМИ о Косолапове вернулось в рамки городского формата, где главе предписана роль своего рода «свадебного генерала».

Впрочем, первые попытки аналитики предстоящих в сентябре выборов в новый созыв гордумы прочат Косолапову уверенное продление мандата и весьма вероятное сохранение высокого поста.

Николай Семисотов , председатель Волгоградской областной думы — 40 (31)

А вот спикеру регионального парламента некоторые СМИ успели напророчить ровно обратное — потерю руководящего кресла, причем до перевыборов. Якобы в «вину» Семисотову ставится провальный результат по явке и по результату Владимира Путина на президентских выборах в городе Михайловка , главой которого он был до выборов в облдуму в 2014-м. Недовольство результатами в «вотчине» Семисотова со стороны партии и губернатора предполагали в марте несколько информресурсов. Однако факт недовольства, конечно, не означает автоматических выводов.

Среди всех постоянных участников ТОП-10, только Семисотов становится объектом критики медиа ежемесячно.

Последний в области всенародно избранный глава городского поселения укрепил свои позиции, в первую очередь благодаря внутригородским темам. Так Воронин встречался с трудовыми коллективами, разъяснял подробности будущего благоустройства во втором по рангу городе области. Сказалось на рейтинге Воронина и то, что в день выборов Андрей Бочаров посетил вместе с ним один избирательных участков в Волжском, чем развеял слухи о том, что волжский градоначальник якобы попал в опалу у главы региона.

В конце месяца мэр также провел публичный отчет перед горожанами, который местные СМИ оценили позитивно.

Первый зампред комитета по бюджету Государственной думы и замруководителя патриотической платформы «Единой России» второй месяц подряд незначительно, но ухудшила позиции. Впрочем, если в прошлом году подобный результат гарантировал место если не в тройке, то точно в пятерке, то теперь экс-глава Волгограда довольно неожиданно оказалась на восьмой строчке.

При этом Гусева единственный в рейтинге депутат Госдумы.

«Когда уже весь мир поймёт, что спорт и политика это разные вещи?!» — цитируют СМИ Гусеву.

Кроме этого именно Гусева первой сообщила о выделении дополнительного федерального финансирования Волгоградской области по ряду проектов, активно проводила встречи в своем округе. Написали о Гусевой как о заметном политике-женщине и в обзорах в преддверии 8 марта.

37 (28).

Ульянов остался единственный участником рейтинга без властного статуса. В марте он по-прежнему много занимался проблемами качества дорог, участвовал в разрешении частных споров жителей региона с разными органами власти. Кроме этого, Ульянов отметился тем, что положительно оценил проект рекультивации свалки Кировского района Волгограда в пруд-накопитель под Светлым Яром, который в декабре-январе вызвал большое возмущение жителей поселка.

Депутат областной думы помимо ряда рядовых рабочих сообщений запомнился тем, что открыто высказал свое мнение об ошибочности решения по смене в Волгограде часового пояса, принятое на региональном референдуме. Впрочем, депутат в СМИ подчеркивает, что дума волеизъявление жителей доведет до логического завершения.

Кроме того, ряд СМИ со ссылкой на анонимные телеграм-каналы предположили, что Лукьяненко в скором времени может стать сенатором от Волгоградской области.