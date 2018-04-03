Мария Захарова ответила на колонку в «Ведомостях»

Проблема заключается не в отсутствии позитивной повестки, пишет Захарова. «Дело в том, что наличие столь серьезных вызовов и угроз, которые стоят перед международным сообществом, так и не сподвигло государства т.н. „Запада“ к равноправному сотрудничеству с Россией. Политический истеблишмент ряда западных государств не хочет решать вопросы за столом переговоров, не считает себя связанным правилами и процедурами международного права (что, кстати, наглядно показало „дело Скрипалей“), предпочитая бесконечно праздновать „победу“ в Холодной войне и пытаясь саботировать наши конструктивные предложения по т.н. „позитивной повестке“ (как было, например, с идеей об отмене виз с ЕС )», — пишет представитель МИДа.

«Резюмируя: положительная повестка у нас есть, а вот желания решать сложные вопросы за столом переговоров у «партнеров» не хватает», — заявила Захарова.

Полный текст ответа Марии Захаровой: