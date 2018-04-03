Ещё
Мария Захарова ответила на колонку в «Ведомостях»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мария Захарова ответила на колонку в «Ведомостях» 

Ведомости 2 часа назад
Фото: Ведомости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на колонку заместителя главного редактора «Ведомостей» Кирилла Харатьяна «27 стран против 24 нелепых выдумок». В заявлении Захаровой, полученном «Ведомостями», отмечается, что автор колонки поставил под сомнение наличие у России «положительной повестки» и заподозрил «российскую внешнюю политику в постоянном стремлении противопоставить себя условному „Западу“ и поддерживать конфликтную ситуацию».
Проблема заключается не в отсутствии позитивной повестки, пишет Захарова. «Дело в том, что наличие столь серьезных вызовов и угроз, которые стоят перед международным сообществом, так и не сподвигло государства т.н. „Запада“ к равноправному сотрудничеству с Россией. Политический истеблишмент ряда западных государств не хочет решать вопросы за столом переговоров, не считает себя связанным правилами и процедурами международного права (что, кстати, наглядно показало „дело Скрипалей“), предпочитая бесконечно праздновать „победу“ в Холодной войне и пытаясь саботировать наши конструктивные предложения по т.н. „позитивной повестке“ (как было, например, с идеей об отмене виз с ЕС)», — пишет представитель МИДа.
«Резюмируя: положительная повестка у нас есть, а вот желания решать сложные вопросы за столом переговоров у «партнеров» не хватает», — заявила Захарова.
Полный текст ответа Марии Захаровой:
Ведомости: последние новости
МИД вызвал иностранных послов для объявления ответных мер на высылку дипломатов Бомбоубежища будут строить в кварталах реновации Минпромторг объявил дату запуска tax free в Москве, Петербурге и Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США
Новая должность Тулеева и другие события дня25
В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу
Украина нарвалась на Черноморский флот741
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»92
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:49
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение