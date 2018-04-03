Наталия Гулькина «застряла» на таможне в Италии

Долгожданный отдых Наталия Гулькина провела в самом сердце Европы. Всю вторую половину марта певица путешествовала вместе с сестрой Ольгой по Австрии Италии : сначала они любовались Альпами, гуляли по Южному и Северному Тиролю, знакомились с достопримечательностями маленьких австрийских городов, а потом переехали в Северную Италию, где поселились у озера Гарда

«Каждое утро, выходя на балкон, я видела перед собой удивительные пейзажи, необъятную гладь озера, лебедей, нежащихся в лучах итальянского солнца — это настоящий восторг», — поделилась Наталия.

Правда, в конце путешествия не обошлось без курьеза. На вылете домой багаж Гулькиной на таможне не прошел по весу. Дело в том, что не так давно в доме певицы был установлен большой домашний аквариум, поэтому в Вероне Наталия приобрела множество красивых камней, в том числе и кораллов, для украшения «морского дна». И, видимо, переборщила с тяжелыми покупками.

В итоге Гулькиной прямо на стойке регистрации пришлось расфасовывать цветастые камни по чемоданам сестры, а что-то брать с собой в ручную кладь. Зато теперь артистка вместе с дочкой и любимыми котами любуется на красивейший аквариум.