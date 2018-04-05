Во Франции пройдет реформа институтов политической власти

Речь в первую очередь о том, чтобы сократить число членов обеих палат парламента на 30 процентов. Если реформа состоится, на будущих парламентских выборах 2022 года в Национальном собрании будут заседать не 577 депутатов, а 404. Что касается сената, то там со временем окажутся 244 избранника, а не 348, как сегодня.

Другой важный момент — это изменения правил выборов в парламент. Сейчас они проходят во Франции исключительно по мажоритарной системе. Для того чтобы, по словам Эдуара Филиппа, «более полно отразить политический спектр страны», 15 процентов депутатов предлагается избирать по системе пропорциональной. Процент, конечно, невелик, но он позволит, к примеру, Национальном фронту иметь на порядок больше представителей в нижней палате, чем нынешние восемь человек.