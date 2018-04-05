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Во Франции пройдет реформа институтов политической власти
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Во Франции пройдет реформа институтов политической власти 

Российская Газета 1 час назад
Фото: BFM.RU
Речь в первую очередь о том, чтобы сократить число членов обеих палат парламента на 30 процентов. Если реформа состоится, на будущих парламентских выборах 2022 года в Национальном собрании будут заседать не 577 депутатов, а 404. Что касается сената, то там со временем окажутся 244 избранника, а не 348, как сегодня.
Другой важный момент — это изменения правил выборов в парламент. Сейчас они проходят во Франции исключительно по мажоритарной системе. Для того чтобы, по словам Эдуара Филиппа, «более полно отразить политический спектр страны», 15 процентов депутатов предлагается избирать по системе пропорциональной. Процент, конечно, невелик, но он позволит, к примеру, Национальном фронту иметь на порядок больше представителей в нижней палате, чем нынешние восемь человек.
Помимо этого, правительство считает, и это занесено в проект, что депутаты и сенаторы не могут избираться более чем на три срока подряд. Правда, следует заметить, что у этой реформы достаточно противников, и в основном в сенате, где большинство удерживает правая партия «Республиканцы», находящаяся в оппозиции к нынешнему правительству. Считается, что по ряду позиций между властями и сенаторами достигнут некий компромисс.
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