Грязные следы зимы отмывают шампунем

В эти выходные городские службы помоют все дорожные объекты специальным средством, в народе — шампунем.

Начали коммунальщики с тротуаров, дворов и парковок. «Пенную ванну» коммунальщики устроили на остановках общественного транспорта, подходах к социальным объектам и станциям метрополитена.

7 и 8 апреля городские службы приступят к промывке дорожного покрытия. Используемое для этого моющее средство помогает удалить пленку из остатков бензина, реагентов, резины и других инородных элементов, скопившихся на дорогах за зиму.

— В Москве с этой целью применяется шампунь, который соответствует всем экологическим нормам и не наносит ущерба окружающей среде, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

Дорожный шампунь не опасен для экологии — он полностью разлагается в почве. Экономичное моющее средство растворяется в обычной воде — на тонну воды нужен всего один литр вещества. Полученной смесью заполняют резервуары поливомоечных машин.

Государственное бюджетное учреждение «Автомобильные дороги» подготовило часть автопарка к летним уборкам.

— Техника у нас комбинированная, многоцелевая, работает как зимой, так и летом, — рассказал заместитель руководителя «Автомобильных дорог» Андрей Соколов

Машины, которые зимой поливали дороги жидким противогололедным материалом, легко превращаются в поливомоечные — достаточно заменить грейдерный нож на гребенку для поливки. На распределителях твердых реагентов меняют кузов, устанавливая вместо него большую бочку для воды.

Автопарк учреждения насчитывает 5700 единиц техники. Среди них и большие Кам АЗы, и маленькие машинки для уборки тротуаров. Две тысячи машин будут ремонтировать асфальт, остальные — поддерживать город в чистоте.

В цехе готовят к лету старые добрые «Беларусы» — легендарные тракторы, которые, несмотря на относительную технологическую простоту, до сих пор не подводят.

— Техника из разряда той, что когда-то придумали на века, — отметил Соколов. — Они также будут использоваться летом.

В апреле «душ с шампунем» для столичных дорог устроят четыре раза, далее промывку с моющим средством будут делать раз в месяц.

Одновременно с дорогами коммунальщики помоют 1,3 тысячи инженерных сооружений: мостов, транспортных тоннелей, подземных пешеходных переходов и путепроводов.

КСТАТИ

Когда на улице уже тепло, а слежавшиеся сугробы не хотят таять, городские службы приступают к традиционной процедуре — ворошению снега. Разрыхленные сугробы, которые обычно залеживаются во дворах, парках и на газонах вдоль вылетных магистралей, тают быстрее. Процесс таяния происходит более плавно, равномерно, поэтому сточные коллекторы не успевают переполняться. После прошедшей зимы с ее рекордными снегопадами это особенно актуально.