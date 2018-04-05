Ещё
Грязные следы зимы отмывают шампунем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грязные следы зимы отмывают шампунем 

Вечерняя Москва 38 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В эти выходные городские службы помоют все дорожные объекты специальным средством, в народе — шампунем.
Начали коммунальщики с тротуаров, дворов и парковок. «Пенную ванну» коммунальщики устроили на остановках общественного транспорта, подходах к социальным объектам и станциям метрополитена.
7 и 8 апреля городские службы приступят к промывке дорожного покрытия. Используемое для этого моющее средство помогает удалить пленку из остатков бензина, реагентов, резины и других инородных элементов, скопившихся на дорогах за зиму.
— В Москве с этой целью применяется шампунь, который соответствует всем экологическим нормам и не наносит ущерба окружающей среде, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Дорожный шампунь не опасен для экологии — он полностью разлагается в почве. Экономичное моющее средство растворяется в обычной воде — на тонну воды нужен всего один литр вещества. Полученной смесью заполняют резервуары поливомоечных машин.
Государственное бюджетное учреждение «Автомобильные дороги» подготовило часть автопарка к летним уборкам.
— Техника у нас комбинированная, многоцелевая, работает как зимой, так и летом, — рассказал заместитель руководителя «Автомобильных дорог» Андрей Соколов.
Машины, которые зимой поливали дороги жидким противогололедным материалом, легко превращаются в поливомоечные — достаточно заменить грейдерный нож на гребенку для поливки. На распределителях твердых реагентов меняют кузов, устанавливая вместо него большую бочку для воды.
Автопарк учреждения насчитывает 5700 единиц техники. Среди них и большие Кам АЗы, и маленькие машинки для уборки тротуаров. Две тысячи машин будут ремонтировать асфальт, остальные — поддерживать город в чистоте.
В цехе готовят к лету старые добрые «Беларусы» — легендарные тракторы, которые, несмотря на относительную технологическую простоту, до сих пор не подводят.
— Техника из разряда той, что когда-то придумали на века, — отметил Соколов. — Они также будут использоваться летом.
В апреле «душ с шампунем» для столичных дорог устроят четыре раза, далее промывку с моющим средством будут делать раз в месяц.
Одновременно с дорогами коммунальщики помоют 1,3 тысячи инженерных сооружений: мостов, транспортных тоннелей, подземных пешеходных переходов и путепроводов.
КСТАТИ
Когда на улице уже тепло, а слежавшиеся сугробы не хотят таять, городские службы приступают к традиционной процедуре — ворошению снега. Разрыхленные сугробы, которые обычно залеживаются во дворах, парках и на газонах вдоль вылетных магистралей, тают быстрее. Процесс таяния происходит более плавно, равномерно, поэтому сточные коллекторы не успевают переполняться. После прошедшей зимы с ее рекордными снегопадами это особенно актуально.
Вечерняя Москва: последние новости
Анджелина Джоли заигрывает с женатым Итаном Хоуком Чистый четверг: как прожить его правильно, что нужно делать и чего нельзя делать категорически Ольза Бузова примет участие в шоу по поиску мужа
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для россиян придумали американское наказание111
Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня18
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ111
Ярмольник ужаснулся высказыванию Малышевой467
Лучшие уехали. Хантсман о высылке дипломатов США88
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение