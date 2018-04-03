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В Польше легально работают 24 000 белорусов
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В Польше легально работают 24 000 белорусов 

Prian.ru 1 час назад
После белорусов весомую часть иностранных работников в стране составляют украинцы — их здесь почти 9 000. Но если белорусы чаще всего остаются в Подлясье, то граждане Украины предпочитают Варшаву, Вроцлав, Краков, Гданьск и Познань, сообщает Polsha24.
В Польше можно встретить представителей и совсем, казалось бы, необычных для этого региона стран. К примеру, во Вроцлаве есть гражданин Черногории, в Кракове — специалист из Монако, в Забже — из Намибии, в Варшаве есть даже папуас, а в Лодзи — гражданин Заира.
Кстати, согласно рейтингу Booking, Польша является одной из наиболее гостеприимных стран мира.
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