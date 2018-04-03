В Польше легально работают 24 000 белорусов

Вроцлав, Краков, Гданьск и После белорусов весомую часть иностранных работников в стране составляют украинцы — их здесь почти 9 000. Но если белорусы чаще всего остаются в Подлясье, то граждане Украины предпочитают Варшаву Познань , сообщает Polsha24.

Польше можно встретить представителей и совсем, казалось бы, необычных для этого региона стран. К примеру, во Вроцлаве есть гражданин Черногории , в Кракове — специалист из Монако , в Забже — из Намибии , в Варшаве есть даже папуас, а в Лодзи — гражданин Заира

Кстати, согласно рейтингу Booking, Польша является одной из наиболее гостеприимных стран мира.