Власти Петербурга дали статус стратегического инвестпроекта стивидору крупнейшего порта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 3 апреля. / ТАСС /. Власти Санкт-Петербурга присвоили статус стратегического для города инвестиционного проекта одному из крупнейших стивидоров (владельцев причалов в порту, обеспечивающих погрузку и разгрузку судов) Большого порта Санкт-Петербурга — компании «Петролеспорт», говорится в постановлении правительства города, утвержденном губернатором Георгием Полтавченко и опубликованном на сайте Смольного во вторник.

Статус стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга ввели для поддержки бизнеса. Он дает право компаниям получать земельные участки, которые находятся в собственности города, без проведения торгов, уменьшает арендную плату за участок, предоставляет возможность выкупа земель по сниженным ценами и сопровождение инвестпроекта властями на всех стадиях реализации. Основным условием для получения статуса является объем инвестиций — для компаний транспортно-логистического направления он должен быть не менее 3 млрд рублей.

"Признать инвестиционный проект «Развитие терминала акционерного общества „Петролеспорт“ с размещением объектов капитального строительства морских портов, в том числе морских причалов и гидротехнических сооружений» стратегическим инвестиционным проектом Санкт-Петербурга", — говорится в тексте документа.

В постановлении также отмечается, что «Петролеспорт» наделяется статусом стратегического инвестора города. Статус, согласно документу, присвоили сроком до конца 2026 года.

О компании и порте

Ранее сообщалось, что «Петролеспорт» инвестирует почти 4,2 млрд рублей в развитие территории «Большого порта Санкт-Петербурга» с целью улучшения инфраструктуры и переориентации внешнеторговых грузопотоков из портов Финляндии и стран Балтии.