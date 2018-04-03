Власти Петербурга дали статус стратегического инвестпроекта стивидору крупнейшего порта 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга присвоили статус стратегического для города инвестиционного проекта одному из крупнейших стивидоров (владельцев причалов в порту, обеспечивающих погрузку и разгрузку судов) Большого порта Санкт-Петербурга — компании «Петролеспорт», говорится в постановлении правительства города, утвержденном губернатором Георгием Полтавченко и опубликованном на сайте Смольного во вторник.
Статус стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга ввели для поддержки бизнеса. Он дает право компаниям получать земельные участки, которые находятся в собственности города, без проведения торгов, уменьшает арендную плату за участок, предоставляет возможность выкупа земель по сниженным ценами и сопровождение инвестпроекта властями на всех стадиях реализации. Основным условием для получения статуса является объем инвестиций — для компаний транспортно-логистического направления он должен быть не менее 3 млрд рублей.
"Признать инвестиционный проект «Развитие терминала акционерного общества „Петролеспорт“ с размещением объектов капитального строительства морских портов, в том числе морских причалов и гидротехнических сооружений» стратегическим инвестиционным проектом Санкт-Петербурга", — говорится в тексте документа.
В постановлении также отмечается, что «Петролеспорт» наделяется статусом стратегического инвестора города. Статус, согласно документу, присвоили сроком до конца 2026 года.
О компании и порте
"Петролеспорт" — один из крупнейших стивидоров Большого порта Санкт-Петербург, входит в состав группы компаний Global Ports ("Глобал Портс"), которая управляет еще четыремя контейнерными терминалами в России — "Первый контейнерный терминал", «Усть-Лужский контейнерный терминал» и «Моби Дик» в порту Санкт-Петербург и Усть-Лужском портовом кластере в Ленинградской области.
Ранее сообщалось, что «Петролеспорт» инвестирует почти 4,2 млрд рублей в развитие территории «Большого порта Санкт-Петербурга» с целью улучшения инфраструктуры и переориентации внешнеторговых грузопотоков из портов Финляндии и стран Балтии.
Большой порт Санкт-Петербург — крупнейший порт на Северо-Западе России. Расположен в Невской губе Финского залива, большинство районов порта — на островах и молах в устьевой части реки Нева, отдельные районы — у железнодорожной станции «Бронка», в городе Ломоносов, а также в гавани базы Литке острова Котлин. Площадь акватории порта составляет около 629,9 квадратных километра, в порту находится более 200 причалов c протяженностью причальной линии около 31 километра.