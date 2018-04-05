Посол РФ: в Польше с лета 2017 года снесли более 20 памятников советским воинам

"С лета 2017 года по настоящее время нами зафиксировано 23 случая сноса польскими властями памятников советским воинам-освободителям. Причем их число резко возросло в марте — накануне установленного законом «крайнего» срока", — сказал Андреев, добавив, что «этот перечень далеко не полный».

Он пояснил, что, в соответствии с законом, местным органам власти было предписано убрать все «неправильные» памятники до 31 марта. Тем, кто в эти сроки «уложится», затраты на снос обещали компенсировать из госбюджета, а не выполнивших в принудительном порядке заставят сделать это за счет собственных средств. По его словам, посольство и генконсульства РФ в Польше намерены в течение нескольких месяцев полную проверку наличия и состояния советских и российских мемориальных объектов в стране.

Посол также добавил, что российская сторона не вправе забыть или простить действия польских властей по сносу советских памятников. «Пока в Польше отрицается освободительная миссия Красной армии во Второй мировой войне, оскорбляется память наших предков, павших в боях за освобождение этой страны, условия для обсуждения интересующих польскую сторону исторических тем отсутствуют в принципе», — объяснил Андреев.

Говоря об ответных шагах российской стороны на действия польских властей, посол подчеркнул, что «определенные решения принимаются — о них мы не всегда считаем нужным говорить публично».

"Вместе с тем следует ясно понимать, что нынешние польские власти стремятся как раз к максимальному ограничению и сворачиванию связей с Россией. «Война с памятниками», по сути, преследует цель спровоцировать нас на непродуманные резкие действия, которые искомого результата не дадут, зато доставят удовлетворение нашим оппонентам", — заключил дипломат.